Madagascar: Les artistes jonglent entre passion et profession

Entre études, carrière professionnelle et vie personnelle, les artistes malgaches redoublent d'organisation pour continuer à vivre de leur passion sans renoncer à leurs autres engagements.

Monter sur scène, répéter pendant des heures, créer, voyager... Derrière les projecteurs se cache pourtant un quotidien bien différent de l'image que l'on se fait du métier d'artiste. Pour beaucoup, la musique ou la danse ne constituent qu'une partie de leur vie. Entre études, emploi, famille et autres activités, ils doivent apprendre à concilier leurs responsabilités avec leur passion. Les parcours de Fy-Tiana, Hoffman et Rossy en témoignent.

À seulement 13 ans, Fy-Tiana mène déjà une vie bien rythmée. Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, elle a commencé à pratiquer cette discipline avant même de découvrir le monde de la comédie musicale. Son aventure artistique a véritablement pris un nouvel élan avec Le Roi Lion, une expérience qui lui a permis de comprendre très tôt les exigences de la scène. Aujourd'hui, elle pratique plusieurs styles, notamment le ballet, les danses urbaines et la K-pop, qui lui permettent de construire une identité artistique moderne.

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Malgré cette passion, la jeune artiste affirme que ses études demeurent sa priorité. Trouver un équilibre n'a pourtant pas toujours été simple. Pendant les répétitions du Roi Lion, il lui arrivait de terminer très tard avant de reprendre le chemin de l'école dès le lendemain matin. « Pendant la période du Roi Lion, il m'arrivait de me coucher très tard à cause des répétitions tout en devant aller à l'école le lendemain ». Grâce à une meilleure organisation, à la persévérance et à une motivation constante, elle planifie désormais son emploi du temps et avance progressivement vers ses objectifs sans abandonner sa scolarité.

Place centrale

Pour Hoffman, guitariste, chanteur et président du collectif RAR Project, le défi s'est présenté à une autre étape de sa vie. Durant ses années d'études, la musique occupait une place centrale dans son quotidien. Mais son entrée dans le monde professionnel, puis son premier poste en province, l'ont obligé à quitter son groupe, sans pour autant renoncer à la musique. Une fois une stabilité professionnelle et familiale acquise, il est revenu à Antananarivo afin de retrouver le plaisir de jouer avec d'autres musiciens.

Fort de cette expérience, il a choisi de créer un collectif d'artistes plutôt qu'un groupe traditionnel. Cette formule permet à chacun de gérer plus librement son emploi du temps, les projets ne dépendant pas de la présence permanente de tous les membres. Les répétitions et les réunions se déroulent principalement le samedi, tandis que les soirées sont consacrées au travail individuel. Selon lui, cette organisation lui permet de préserver un équilibre entre sa vie professionnelle, sa famille et sa passion. Le manque de temps lui a également appris à mieux définir ses priorités et à se concentrer sur un objectif à la fois.

Cette réalité ne concerne pas uniquement les jeunes artistes. Figure incontournable de la scène malgache, Rossy explique que ses tournées et ses spectacles ne l'empêchent pas d'exercer d'autres activités. En parallèle de sa carrière artistique, il se consacre notamment à l'agriculture et à l'élevage, preuve que de nombreux artistes diversifient leurs occupations tout en poursuivant leur parcours musical.

Débutants ou artistes confirmés, tous font face au même défi : préserver leur passion sans négliger leurs études, leur métier ou leur vie personnelle. Une réalité souvent méconnue qui démontre que derrière chaque prestation se cachent discipline, sacrifices et une organisation quotidienne rigoureuse.