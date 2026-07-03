Guinée: La peine de l'ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana réduite en appel

3 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Moktar Bah

La chambre des appels de la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict jeudi 2 juillet 2026 dans le procès en appel de l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, mais, avec une condamnation partiellement révisée avec un changement des infractions retenues et la poursuite de la procédure devant les juridictions de cassation.

La cour a confirmé la culpabilité de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana tout en réduisant sa peine de 5 ans à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement qu'il a largement purgé lors de sa période de détention.

Il est relaxé du chef de détournement de deniers publics. En revanche, il est reconnu coupable d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Il est aussi condamné à une amende à 2 milliards de francs guinéens (soit près de 199 000 euros) d'amende et il doit verser 3 milliards (environ 299 000 euros) de dommages et intérêt à l'État guinéen qui s'est constitué partie civile. La cour a également confirmé la confiscation de ses avoirs saisis qu'elle a confiés à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

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Pour rappel, lors des réquisitions le 18 juin dernier le parquet général avait demandé une peine de 5 ans d'emprisonnement contre l'ancien premier ministre. De son côté, l'État guinéen représenté par son avocat avait sollicité une condamnation au paiement de 20 milliards de francs guinéens pour appel abusif.

Pour ses avocats cette décision comporte de nombreuses contradictions qui justifient un pourvoi en cassation et le parquet aussi a annoncé qu'il exercerait un recours.

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