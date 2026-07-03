Soudan: Guerre au pays - La crise humanitaire s'aggrave à El-Obeid après les frappes des FSR, selon une étude

3 Juillet 2026
Radio France Internationale

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit en urgence ce vendredi 3 juillet 2026 pour discuter de la situation humanitaire à El-Obeid, dans le Kordofan du Nord. La ville est encerclée depuis des mois par les forces paramilitaires du général Hemedti - qui se battent contre l'armée régulière depuis trois ans. Les frappes de drones sur El-Obeid se sont intensifiées ces dernières semaines. Et de nombreux observateurs craignent une attaque imminente sur la ville.

Pour le Laboratoire Humanitaire de l'Université de Yale - qui documente le conflit en analysant des images satellites - les FSR ont intensifié leurs attaques contre des infrastructures civiles à El-Obeid aggravant une crise humanitaire déjà grave. Au moins huit stations services à travers la ville ont été bombardées le mois dernier, ainsi qu'une centrale électrique à l'est de la ville.

Ces bombardements ont provoqué d'importantes pannes de courant, affectant notamment les hôpitaux - dont certains ont dû fermer - et une station de pompage des eaux, rendant la distribution d'eau difficile.

L'absence d'essence entrave également le départ de civils qui voudrait quitter la ville ainsi que l'approvisionnement d'El-Obeid, souligne les chercheurs de Yale. Le prix du bidon d'eau potable est passé de 13 à 36 dollars en un mois, selon leurs informations.

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L'analyse d'images satellites d'El-Obeid témoigne de maisons civiles, d'hôpitaux, du grand marché et d'infrastructures militaires endommagés par des frappes. Ainsi de l'installation de près 700 nouvelles tentes dans le principal camp de déplacés de la ville.

Enfin ces images montrent également que l'armée a érigé 50 km de murs et de tranchées défensives autours de la ville.

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