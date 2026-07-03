Sénégal: Saint-Louis - Le consortium 'Dekkandoo' étend ses activités à tout le département

Rao (Saint-Louis) — Les six communes du département de Saint-Louis sont désormais totalement couvertes par les activités du Consortium Dekkandoo, a déclaré son coordonnateur global, Abdou Khaly Mbodj "Au départ, nous couvrions quatre communes, mais désormais nous intervenons dans les six communes du département, avec l'intégration de Mpal et de Fass", a indiqué M. Mbodj, jeudi, à l'issue d'un dîner organisé au siège du consortium à Rao.

A cette occasion, un appui de 18 millions 750 mille francs CFA a été apporté à des groupements de femmes, afin de les accompagner dans leurs activités de renforcement de la nutrition des enfants, de production agricole et d'autres initiatives génératrices de revenus.

Ce financement entre dans le cadre du Fonds de l'entrepreneuriat pour le développement des activités sensibles à la nutrition (FEDAN).

"Cette somme, distribuée à raison de 500 000 francs CFA par groupement de femmes, sera remboursée sans intérêt", a précisé M. Mbodj, invitant les bénéficiaires à en faire bon usage afin de permettre l'extension de ce mécanisme à d'autres localités.

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Les bénéficiaires proviennent principalement de Rao, Ndiébène Gandiol et de la commune de Saint-Louis, notamment des quartiers de Diamaguène, HLM et Léona, a-t-il ajouté, soulignant l'existence d'un vivier de près de 8000 femmes intéressées par ces activités génératrices de revenus.

Le consortium Dekkandoo cible des femmes déjà actives dans les chaînes de valeur agricole, disposant d'une certaine expérience dans le domaine du développement et porteuses d'un projet en cours, a poursuivi M. Mbodj.

Elles sont également tenues de participer aux sessions de formation mensuelles prévues dans le cadre du projet, a-t-il ajouté.

Le consortium Dekkandoo regroupe plusieurs associations basées à Saint-Louis, dont les actions portent sur l'autonomisation économique des populations, en particulier des femmes âgées de 18 à 35 ans, selon son coordonnateur global.