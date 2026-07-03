Sénégal: Le CORED tient son assemblée générale, samedi à la Maison de la presse

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) tient son assemblée générale samedi, à partir de 10 h, à l'auditorium Alpha Sall de la Maison de la Presse Babacar Touré, annonce un communiqué reçu à l'APS.

"A cette occasion, il sera procédé au renouvellement des instances de l'organe d'autorégulation, notamment le bureau et le directoire", indique le communiqué.

Toutes les organisations faitières sont invitées à prendre part à cette AG de l'organe d'autorégulation, fondé en mai 2009 pour veiller au respect des principes déontologiques et éthiques dans les médias sénégalais.

"L'assemblée générale, qui se tient tous les trois ans, est ouverte aux entreprises de presse, aux organisations syndicales et professionnelles, aux journalistes et aux techniciens des médias détenteurs de la Carte nationale de presse", renseigne le communiqué.