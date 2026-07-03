Afrique: Marie-Ange Zié, nouvelle directrice artistique du Festival films femmes Afrique

Dakar — L'Ivoirienne Marie-Ange Frédérique Zié-Diali a été élue nouvelle directrice artistique du Festival films femmes Afrique (FFFA) à l'issue d'une assemblée générale tenue jeudi, à Dakar, par les membres de ladite association.

Marie-Ange Frédérique Zié-Diali, qui réside au Sénégal depuis de nombreuses années a été élue par acclamation.

Seule candidate, elle remplace à ce poste Martine Ndiaye, co-fondatrice et présidente de l'Association films femmes Afrique.

Cette dernière cumulait sa fonction de présidente avec celle de directrice artistique du festival.

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Jusqu'à sa nomination, Marie-Ange Frédérique Zié-Diali était la coordinatrice des cinéclubs, un projet mis en place par l'Association films femmes Afrique depuis 2023.

Elle a rappelé avoir gravi les échelons au sein de l'association avant d'être portée à sa présidence.

"J'ai été d'abord stagiaire du festival en 2020, puis je suis allée en France pour huit mois grâce au festival en 2021 en tant que volontaire internationale au Forum des images à Paris pour un festival de ciné et de réalité virtuelle pendant la saison Africa 2020", a-t-elle signalé.

Sa relation avec le festival Films Femmes Afrique s'est poursuivie par la suite, car Marie-Ange, licenciée en management de projets, sera de nouveau engagée comme stagiaire pour le festival au poste de poste chargée de la régie des films en 2022.

Elle considère comme "un honneur" son élection comme directrice artistique du Festival films femmes Afrique, "honneur d'occuper ce poste après la grande Martine Ndiaye qui a toujours apporté de la valeur au cinéma africain et particulièrement sénégalais".

Marie-Ange Zié-Diali ambitionne de travailler à préserver les acquis déjà enregistrés par l'association, "tout en apportant de la rigueur au sein du conseil d'administration et de l'association où il a beaucoup de jeunes nouveaux venus".

Elle compte aussi faire davantage la promotion du festival au Sénégal et à l'international.

Martine Ndiaye estime l'élection de Marie-Ange comme "un soulagement, parce que si nous voulons que le Festival films femmes Afrique continue, il faut que la jeunesse prenne le relais, et Marie-Ange est avec nous depuis trois éditions du festival".

"Elle est très bien formée, c'est une personne intelligente et fine. Elle va peut-être changer quelques manières de faire du festival, mais l'esprit du festival, on est sûr qu'il va rester", a-t-elle ajouté.

L'Association films femmes Afrique a d'abord procédé, lors de cette assemblée générale, à l'élection des autres membres du conseil d'administration avant d'entériner le bureau devant piloter la structure.

Bureau de FFFA