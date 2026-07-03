Sénégal: Notation - L'agence GCR revoit à la hausse la note de long terme de la SONATEL

GCR ratings (GCR) rehausse la note d'émetteur de long terme de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal SA (SONATEL) de AA+(WU) à AAA(WU), la note maximale sur son échelle régionale, a annoncé cette agence de notation qui a son siège à Dakar.

En outre, la note d'émetteur de court terme est affirmée à A1+(WU). De même, GCR réhausse la note de l'emprunt obligataire SONATEL de 100 milliards FCFA 6,50% 2020-2027 de AA+(WU) à AAA(WU). La perspective attachée à ces notations est stable.

« Le rehaussement de la notation de la SONATEL repose sur sa capacité à générer des revenus importants et maintenir ses revenus et ses marges ainsi que sur le renforcement de sa position de liquidité », avance GCR. Selon elle, le levier financier demeure robuste, avec un ratio dette nette/EBITDA stable à un niveau soutenable à fin 2025, reflétant une structure capitalistique adéquate et un profil de risque d'endettement faible.

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« Nous observons une augmentation du taux de couverture de ses emplois à court terme par ses sources de liquidités robustes, soutenues par d'importants flux de trésorerie générés par son activité », note l'équipe de notation qui ajoute que la stratégie bien conçue de SONATEL, axée sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, favorise des flux de trésorerie durables. La solide position concurrentielle, en tant que principal opérateur de télécommunications mobiles dans ses marchés de présence, lui a permis de maintenir des revenus élevés et en croissance, soutenant ainsi des marges substantielles.

Selon toujours GCR, le profil d'affaires de SONATEL demeure solidement ancré grâce à sa position dominante en Afrique de l'Ouest avec des parts de marché supérieures à 50% dans tous ses pays d'implantation en 2024. Sa diversification géographique constitue un atout. Cependant, l'environnement macroéconomique au Sénégal s'est détérioré, en raison d'un niveau d'endettement public désormais considéré comme préoccupant, ce qui impacte la notation de SONATEL.

Selon GCR, la résilience du Groupe repose sur sa capacité à maintenir son avance technologique, sa flexibilité stratégique et sa discipline financière. L'appui de la visibilité à travers la marque Orange et un large réseau de distribution renforcent son avantage concurrentiel.

« Cependant, souligne GCR, la saturation des services traditionnels (voix, SMS) et l'émergence d'acteurs disruptifs, notamment dans le mobile money et l'internet par satellite, exercent une pression croissante sur les marges et imposent une transformation continue du modèle économique. »

De plus, note encore GCR, le partage d'infrastructures de télécommunication imposé au Sénégal, bien qu'encadré, pourrait à terme diluer l'avantage compétitif de l'opérateur. GCR estime qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, malgré cette augmentation de la pression concurrentielle, que SONATEL sera en capacité de conserver sa position de leader, ce qui soutiendra la progression de ses revenus malgré la saturation progressive des segments traditionnels.

GCR note que SONATEL connait une pression sur ses flux de trésorerie, sous l'effet combiné d'un niveau élevé de décaissements de dividendes et de l'importance des investissements, principalement dédiés au déploiement de ses infrastructures réseau.

« Malgré cela, le levier financier demeure robuste » souligne l'agence de notation pour qui la dette nette représente seulement -0,1x l'EBITDA à fin 2025. La capacité de couverture des frais financiers s'est par ailleurs renforcée, avec un ratio EBITDA/Intérêts nets porté à 42,7x (2024 : 39,7x), attestant d'une gestion rigoureuse du passif. GCR estime qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, la situation financière de l'opérateur devrait demeurer solide, à condition que la politique de distribution reste alignée sur la génération de cash-flow.

À moyen terme, une trajectoire d'investissement soutenue non compensée par une hausse corrélative de la rentabilité pourrait cependant réduire les marges de manoeuvre financières. Le maintien d'un équilibre prudent entre rendement actionnarial, investissement et solidité financière sera déterminant pour la stabilité du profil de crédit.

En 2025, SONATEL a enregistré une performance financière solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 1 923,1 Mds FCFA, soutenu par la croissance des services Data mobile (+16%), Orange Money (+9,2 %) et du haut débit fixe (+22,2%). L'EBITDA a progressé de 9,8% atteignant 921,2 Mds FCFA, avec une marge de 47,9%, grâce à une discipline de coûts rigoureuse. Le résultat net a augmenté de 5,1%, à 413,6 Mds FCFA, confirmant une conversion efficace des gains opérationnels.

Malgré un ralentissement de la croissance des revenus Wholesale et Voix depuis quelques années, SONATEL bénéficie d'un modèle résilient, apte à capter la croissance des segments numériques. GCR anticipe, sur 12 à 18 mois, un maintien confortable des revenus et marges, soutenu par une base d'abonnés robuste et une offre diversifiée. SONATEL présente un profil de liquidité adéquat, avec une couverture de ses besoins de court terme estimée entre 150% et 200 % en 2025.

Cette solidité découle d'une bonne génération de trésorerie opérationnelle et d'un endettement modéré. GCR anticipe une poursuite de cette tendance favorable sur les 12 à 18 prochains mois, sous réserve du maintien d'une politique de dividendes prudente. SONATEL dispose d'une gouvernance robuste, alignée sur les orientations régionales du Groupe Orange, tout en laissant une autonomie stratégique aux filiales.

Cette organisation est renforcée par des conventions techniques (cybersécurité, performance réseau) et une politique d'achats optimisée via Buyin. L'intégration croissante des critères ESG, avec des engagements concrets (neutralité carbone 2040, formation numérique), soutient son impact sociétal.

GCR justifie la perspective Stable par le positionnement concurrentiel solide du Groupe sur ses marchés, qui lui assure une capacité durable à générer des revenus et à maintenir des marges élevées. De plus, la robustesse attendue de sa gouvernance et la stabilité prévue de son profil d'endettement devrait soutenir le profil de crédit, malgré une pression sur les flux de trésorerie induite par le niveau élevé des investissements et des décaissements de dividendes importants.

Selon l'équipe de GCR, aucune hausse de notation ne peut être appliquée étant donné le plafond atteint. Elle estime cependant qu'une détérioration de la notation de SONATEL serait la conséquence de : i) de tensions sur ses flux de trésorerie, conséquence d'un besoin accrue d'investissements et d'une politique de distribution de dividendes contraignante ii) une détérioration significative de son profil financier, notamment une baisse marquée des revenus et des marges, entraînant un affaiblissement des ratios de couverture de la dette et de liquidité ; iii) une contraction des marges réduisant la capacité d'autofinancement du Groupe et, par conséquent, sa capacité à réaliser les investissements nécessaires au maintien de sa position concurrentielle ; iv) la mise en oeuvre d'une politique d'endettement jugée excessive par GCR.