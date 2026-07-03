Sénégal: Le taux d'emploi recule légèrement au premier trimestre 2026

Le marché du travail sénégalais affiche des évolutions contrastées au premier trimestre 2026. Si le taux d'emploi enregistre un léger repli par rapport à la même période de l'année précédente, l'emploi salarié poursuit sa progression.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux d'emploi, qui mesure la proportion des personnes en âge de travailler occupant effectivement un emploi, s'est établi à 40,2% au premier trimestre 2026. Il recule ainsi de 0,2 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2025, où il était estimé à 40,4%.

Des disparités importantes persistent selon le lieu de résidence. En effet, l'agence renseigne que le niveau d'emploi demeure nettement plus élevé en milieu urbain, où 46,2% des personnes en âge de travailler occupent un emploi, contre seulement 31,0% en milieu rural.

Les écarts sont également marqués selon l'âge. Les adultes (35 ans et plus) affichent un taux d'emploi de 56,7%, presque deux fois supérieur à celui des jeunes (15- 34 ans), qui s'établit à 29,9%. Les hommes continuent par ailleurs de bénéficier d'un meilleur accès à l'emploi que les femmes, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes.

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Hausse de 1,9 point des emplois salariés

En revanche, les indicateurs relatifs à l'emploi salarié évoluent dans une dynamique positive. Au premier trimestre 2026, 43,5% des personnes en emploi occupaient un poste salarié, contre 41,6% un an plus tôt, soit une progression de 1,9 point de pourcentage.

L'analyse révèle toutefois des inégalités persistantes. Les hommes sont davantage présents dans l'emploi salarié que les femmes, avec des proportions respectives de 49,1% et 35,0%. Cette tendance s'observe aussi bien en milieu urbain (55,0% des hommes contre 38,5% des femmes) qu'en milieu rural (37,7% contre 24,9%).

Selon les groupes d'âge, les écarts entre hommes et femmes demeurent également significatifs. Chez les adultes, 43,9% des hommes occupent un emploi salarié, contre 22,9% des femmes. Chez les jeunes, les niveaux sont plus élevés dans l'ensemble, avec 54,9% pour les hommes et 50,4% pour les femmes.

Plus d'un jeune actif occupé sur deux (53,2 %) est salarié, contre 35,2% chez les adultes. Cette situation pourrait refléter une insertion professionnelle des jeunes davantage orientée vers le salariat, tandis que les adultes restent plus nombreux à exercer des activités indépendantes ou informelles.

Le lieu de résidence influence également la structure de l'emploi. En milieu urbain, près d'un emploi sur deux (47,9%) est salarié, alors que cette proportion tombe à 33,3% en milieu rural, où les activités agricoles et les emplois indépendants demeurent prédominants.