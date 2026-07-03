Sénégal: Bourse régionale des valeurs mobilières - Réussite d'un exercice réel de continuité d'activité

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) informe avoir mené le 30 juin 2026, avec succès, un exercice réel de continuité d'activité au cours duquel l'ensemble de ses opérations de marché a été basculé et piloté depuis son site de secours informatique situé hors du pays de son siège, démontrant la solidité de son dispositif de résilience.

La Brvm explique que la réussite de cet exercice a porté sur ses fonctions critiques : la cotation, la négociation boursière et la diffusion de l'information financière. «Durant plusieurs heures, le marché a fonctionné normalement alors que l'intégralité des activités reposait sur le dispositif de secours déployé hors du pays du siège, preuve concrète que la continuité du marché ne dépend pas d'un site unique », renseigne la Brvm.

Cet exercice, le premier de l'année 2026, s'inscrit dans une démarche que la Brvm conduit avec rigueur depuis plus de cinq ans : tester en conditions réelles, et non simulées, la capacité du marché régional à absorber un choc majeur touchant ses infrastructures. Son succès souligne également la qualité de la coordination entre les équipes de la Brvm, du Dc/Br, les sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi), les rediffuseurs de données temps réel et les prestataires techniques de la Bourse.

« La confiance des investisseurs ne se décrète pas, elle se prouve. En basculant aujourd'hui l'intégralité de nos activités hors de nos locaux habituels sans interrompre le marché une seule seconde, nous apportons la preuve que la Brvm peut fonctionner en toutes circonstances, où que se situe la menace. C'est cette exigence de résilience que nous devons à nos huit pays membres et à tous ceux qui investissent sur notre marché. », a déclaré Edoh Kossi Aménounvé, Directeur général de la Brvm.

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La Brvm remercie chaleureusement l'ensemble de ses partenaires et acteurs du marché pour leur participation active et leur engagement envers la stabilité et la résilience du Marché financier régional.