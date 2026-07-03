Sénégal: Rapprochement entre l'université et l'entreprise - Un protocole d'entente signé entre la Sonatel et l'Ucad

Un protocole d'entente a été signé le 3 juillet 2026 entre la Sonatel et l'Ucad. Les domaines de coopération concernent le cloud, la cybersécurité, le paiement mobile, le big data, le smart building, de la formation et l'insertion des diplômés, la fourniture d'ordinateurs aux étudiants et au personnel, la Rse, l'Intelligence artificielle et le déploiement d'infrastructures de couverture réseau mobile.

«La convention que nous scellons aujourd'hui traduit ainsi une ambition forte et commune : celle de rapprocher durablement l'université de l'entreprise, pour créer un écosystème d'innovation dynamique et performant. Elle constitue un cadre structurant permettant d'identifier et de développer des initiatives communes, dans une logique de co-construction et de partage d'expertises et d'expériences », a déclaré Brelotte Ba, Directeur général de Sonatel.

À travers cette démarche, a-t-il dit, nous affirmons une conviction : la transformation numérique ne peut réussir que si elle s'appuie à la fois sur la recherche académique, l'expérimentation et la capacité de déploiement des acteurs économiques. Le patron de Sonatel soutient que ce partenariat aura un impact direct sur la modernisation de l'environnement universitaire. Il contribuera notamment à améliorer l'accès des étudiants et du personnel aux outils numériques, renforcer les infrastructures technologiques, et déployer des solutions digitales adaptées aux besoins académiques et administratifs.

«Plus largement, il participera à la démocratisation de l'accès au numérique et à la réduction de la fracture digitale, en mettant les technologies au service de l'éducation et du savoir », a confié M. Ba.

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«Notre ambition est de former des citoyens compétents, responsables et capables d'apporter des solutions aux problématiques de notre société. Cette mission exige aujourd'hui des partenariats solides avec les entreprises qui façonnent les mutations technologiques et économiques de notre époque », a déclaré le Recteur de l'Ucad, Pr Alioune Badara Kandji. Il a souligné que le Groupe Sonatel, à travers ses différentes entités, est un acteur de référence dans les télécommunications, les services financiers mobiles et la banque digitale.

«Son expérience, sa capacité d'innovation et son ancrage dans l'économie sénégalaise en font selon lui, un partenaire naturel pour accompagner les ambitions de notre université », a déclaré Alioune Badara Kandji.

Selon lui, le protocole signé avec Sonatel définit un cadre structuré de coopération et d'exploration conjointe de projets fondés sur des domaines d'intérêt mutuel à fort potentiel déclinés en onze principaux chantiers.