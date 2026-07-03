Sénégal: La société Palm Côte d'Ivoire annonce une baisse de 86,20% de son résultat net au premier trimestre 2026.

Au premier trimestre 2026, le résultat net de la société Palm Côte d'Ivoire (PALMCI) qui, produit et commercialise des huiles de palme brute a connu une baisse de 86,20% par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Dans ce rapport, il est indiqué un résultat de 1,594 milliard de FCFA contre 11,562 milliards de FCFA au 31 mars 2025, soit une contraction de 9,967 milliards.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires connait une baisse de 18,135 milliards de FCFA avec une réalisation de 49,384 milliards de FCFA contre 67,519 milliards de FCFA au premier trimestre 2025. La direction de PALMCI estime que cette baisse est le fait de la faiblesse des quantités d'huiles brutes de palme et de palmiste vendues sur le marché local.

Selon elle, il s'agit juste d'un décalage des ventes dans le temps. « Il importe de noter que PALMCI dispose d'un stock de produits finis dont l'écoulement a débuté en avril 2026 et se poursuivra sur les mois à venir, notamment à l'export et à des prix plus élevés », souligne l'équipe dirigeante.

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Le résultat des activités ordinaires suit la tendance baissière dégageant un solde de 2,120 milliards de FCFA contre 15,417 milliards de FCFA au 31 mars 2025 (-86%).

Sur les perspectives que se dessinent à l'entreprise, l'équipe dirigeante avance qu'au regard de l'actuel niveau de production des régimes issus des plantations industrielles, des achats de régimes auprès des planteurs villageois, des productions des huiles brutes de palme et de palmiste, l'exercice 2026 devrait se solder par un résultat net positif dans la même tendance que celui de l'année 2025.