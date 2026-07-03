Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant le développement des corridors comme catalyseur pour des villes modernes et agréables à vivre

3 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le programme de développement des corridors de l'Éthiopie vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en créant des environnements urbains plus confortables, modernes et agréables à vivre.

S'exprimant après avoir visité le projet d'aménagement de corridor achevé dans la ville d'Arba Minch, dans la région du Sud de l'Éthiopie, le Premier ministre a souligné que cette initiative comprenait des routes asphaltées modernes, un éclairage public économe en énergie, des écrans d'affichage numériques et des espaces publics réaménagés.

Ces équipements sont déjà au service des habitants et embellissent le paysage urbain de la ville, a révélé le Premier ministre.

« L'objectif principal de notre programme de développement des corridors est de rendre la vie de nos citoyens plus confortable et plus moderne », a déclaré le Premier ministre Abiy sur X.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre Abiy a en outre noté que les infrastructures achevées ont été mises en service et apportent désormais des avantages concrets à la population.

Le gouvernement éthiopien met actuellement en oeuvre un ambitieux programme national de transformation urbaine visant à créer des villes plus agréables à vivre grâce à l'intégration d'infrastructures de haute qualité et d'un développement durable sur le plan environnemental.

Cette initiative donne la priorité aux réseaux de transport modernes, aux espaces publics verts, aux infrastructures résilientes et à l'urbanisme intelligent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en favorisant une croissance économique durable, a-t-on appris.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.