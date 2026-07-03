Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant le développement des corridors comme catalyseur pour des villes modernes et agréables à vivre

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le programme de développement des corridors de l'Éthiopie vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en créant des environnements urbains plus confortables, modernes et agréables à vivre.

S'exprimant après avoir visité le projet d'aménagement de corridor achevé dans la ville d'Arba Minch, dans la région du Sud de l'Éthiopie, le Premier ministre a souligné que cette initiative comprenait des routes asphaltées modernes, un éclairage public économe en énergie, des écrans d'affichage numériques et des espaces publics réaménagés.

Ces équipements sont déjà au service des habitants et embellissent le paysage urbain de la ville, a révélé le Premier ministre.

« L'objectif principal de notre programme de développement des corridors est de rendre la vie de nos citoyens plus confortable et plus moderne », a déclaré le Premier ministre Abiy sur X.

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Le Premier ministre Abiy a en outre noté que les infrastructures achevées ont été mises en service et apportent désormais des avantages concrets à la population.

Le gouvernement éthiopien met actuellement en oeuvre un ambitieux programme national de transformation urbaine visant à créer des villes plus agréables à vivre grâce à l'intégration d'infrastructures de haute qualité et d'un développement durable sur le plan environnemental.

Cette initiative donne la priorité aux réseaux de transport modernes, aux espaces publics verts, aux infrastructures résilientes et à l'urbanisme intelligent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en favorisant une croissance économique durable, a-t-on appris.