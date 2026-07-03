Ile Maurice: 700 travailleurs de trois usines dans l'incertitude

3 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Près de 700 travailleurs de World Knits Ltd, Universal Fabrics Ltd et Kline Textile Ltd vivent dans l'angoisse. Réunie face à la presse hier, la Fédération des travailleurs unis (FTU) a dénoncé une situation «inacceptable» et appelé les autorités à intervenir d'urgence pour protéger les employés de ces trois entreprises placées sous administration volontaire.

Selon son président, Atma Shanto (photo), les difficultés financières de ce groupe textile - présent à Maurice depuis plus de 30 ans, et implanté à Madagascar et en Afrique du Sud - se sont aggravées depuis l'année dernière. Malgré plusieurs réunions tripartites et bipartites organisées avec le ministre du Travail, Reza Uteem, les démarches auprès des banques n'ont pas permis de redresser la situation.

La détresse est palpable sur le terrain. Les travailleurs ont perçu leur salaire de mai, mais le personnel administratif n'a reçu que la moitié de sa rémunération. Pour juin, aucune indication n'a été donnée. À Universal Fabrics, les employés sont toujours en chômage technique.

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Les salariés de plus de 60 ans s'interrogent sur le versement de leurs prestations de retraite. «Il n'est pas normal que, dans un pays membre de l'Organisation internationale du Travail (OIT), des personnes travaillent sans être payées», a dénoncé Atma Shanto. La FTU annonce une lettre au Premier ministre et n'exclut pas de saisir l'OIT. «Nous ne resterons pas les bras croisés tant que ces travailleurs n'auront pas obtenu justice.»

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