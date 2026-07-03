Ile Maurice: Boris Tze Sik Sum, 15 ans, succombe à ses blessures après deux semaines

L'adolescent, qui circulait à bicyclette électrique, est décédé mercredi soir. Le véhicule impliqué était conduit par un Britannique de 27 ans, aujourd'hui reparti de Maurice, mais qui pourra être sollicité par la police dans le cadre de l'enquête en cours.

Le combat de Boris Tze Sik Sum a duré près de deux semaines. Ce jeune habitant de Pointe-aux-Piments, âgé de 15 ans, est décédé dans la nuit du mercredi 1eᣴ juillet à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, où il était admis en soins intensifs depuis un grave accident de la route survenu le 19 juin à Pointe-aux-Biches.

Au domicile familial, à Pointe-aux-Piments, l'incompréhension est totale. Le temps semble suspendu. Boris, décrit comme un adolescent souriant, respectueux et plein d'avenir, s'est éteint beaucoup trop tôt. Aîné d'une fratrie de deux enfants, il avait passé une partie de son enfance à Trouaux-Biches avant que sa famille ne s'installe à Pointe-aux-Piments. Ses proches gardent le souvenir d'un jeune toujours de bonne humeur, très apprécié de son entourage.

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Le drame s'est produit le 19 juin vers 16 h 50 sur la route côtière de Pointe-aux-Biches, en face d'un établissement hôtelier. Selon la police de la localité, une voiture de location, conduite par un Britannique en vacances à Maurice, est entrée en collision avec la bicyclette électrique pilotée par l'adolescent.

Selon les informations recueillies, l'adolescent aurait entrepris de doubler un camion au moment où il serait entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse. La police a déjà enregistré la version du chauffeur ainsi que les témoignages de plusieurs personnes présentes sur les lieux de l'accident afin de mieux reconstituer les circonstances exactes du drame. Toutefois, le chauffeur aurait depuis quitté l'île. Il pourra néanmoins être appelé à fournir des explications supplémentaires si besoin, dans le cadre de l'enquête.

À l'arrivée des secours, Boris gisait inconscient sur la chaussée, victime d'un grave traumatisme crânien. Des habitants du voisinage lui ont immédiatement porté assistance avant d'alerter les services d'urgence. Pris en charge par le SAMU, il a été transporté à l'hôpital SSRN, où il a été admis en soins intensifs sous assistance respiratoire. Son état était jugé critique dès son admission.

Le conducteur a subi un alcootest, qui s'est révélé négatif. Les deux véhicules ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Les autorités précisent que la zone de l'accident n'est pas couverte par les caméras Safe City. Malgré les soins prodigués, l'adolescent est décédé le 1eᣴ juillet à 22 h 30. Une autopsie pratiquée hier par le médecin légiste a attribué le décès à de multiples blessures, confirmant la gravité des traumatismes subis lors de la collision.

Ce nouveau drame porte à 69 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année, contre 64 à la même période en 2025. Le nombre d'accidents mortels est également en hausse, passant de 59 l'an dernier à 66 cette année.

Une enquête policière est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette collision.