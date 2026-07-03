Ile Maurice: Santé animale - Nouveau projet de loi en préparation

L'importation de la vache naine Punganur, race bovine originaire de l'Inde, n'est pas envisagée à ce stade par les autorités mauriciennes. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, en réponse à une question d'Avinash Ramkalawon. Il a également annoncé qu'un nouveau projet de loi sur la santé animale est en préparation afin de moderniser le cadre législatif et de renforcer la protection sanitaire du pays.

Selon la Division des services vétérinaires, la principale préoccupation concerne le risque d'introduction de maladies animales transmissibles, notamment la fièvre aphteuse (Foot and Mouth Disease), dont l'Inde n'est toujours pas reconnue comme exempte par l'Organisation mondiale de la santé animale. Le ministre a expliqué qu'une telle importation pourrait compromettre le statut sanitaire de Maurice, entraîner un renforcement des mesures de surveillance, de quarantaine et de biosécurité, ainsi que générer des coûts supplémentaires pour la prévention et la gestion des risques sanitaires. Elle pourrait également avoir des conséquences sur le secteur local de l'élevage.

Le ministre a rappelé que toute importation d'animaux vivants est soumise à des exigences sanitaires strictes et nécessite un permis délivré par les services vétérinaires. D'ici là, Maurice maintient une approche de précaution concernant l'importation de bovins de l'Inde.