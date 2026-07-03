Ile Maurice: Stage d'un mois en France pour Raboude, Célestin, Matombé et Louis

Quatre Mauriciens ont mis le cap sur la France lundi soir. Ils sont Jeremy Raboude, tout juste auréolé du titre de champion de Maurice sur route élite et Toréa Célestin du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe-Palco et Hanson Matombé et Jahmie Louis du Faucon Flacq SC-KFC.

Les quatre coureurs seront basés en Bretagne et hébergés par Christophe Peslerbe, qui a porté les couleurs du Black River Sporting Club dans un passé récent. « Au départ, seuls Hanson et Jahmie devaient se rendre en France pour ce stage grâce au soutien de généreux donateurs, pour préparer le Tour de la Réunion. Jeremy et Toréa se sont joints à l'aventure par la suite », indique Jean-Philippe Lagane, président du Faucon Flacq SC-KFC.

Le quatuor passera un mois en terre bretonne et participeront à sept ou huit courses. « Parmi les courses auxquelles ils s'aligneront, il y en aura une classée élite nationale. Ce sont Michel Thèze (ancien Directeur Technique National) et Vincent Graczyk (entraîneur national) qui ont choisi les courses auxquelles les coureurs prendront part », ajoute Jean-Philippe Lagane.

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D'ailleurs, la première course à laquelle les quatre Mauriciens s'aligneront est prévue pour ce dimanche 5 juillet à Avessac en Loire Atlantique. Il s'agira d'une épreuve en circuit pour les catégories Open 2 et 3. Il y aura 21 tours d'une boucle de 4,6 km à effectuer, soit une distance totale de 96,6 km. Le départ sera donné à 17h30 (heure de Maurice).