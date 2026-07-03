Ile Maurice: Subsides alimentaires - Neuf produits ajoutés

3 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Depuis le 1eᣴ juillet, la Mauritius Revenue Authority (MRA) a lancé une nouvelle phase du Government Subsidy on Essential Goods (GSOG), avec l'ajout de neuf produits alimentaires pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages face au coût de la vie. Les produits concernés incluent corned mutton, corned beef, chicken luncheon meat, thon en conserve, macaroni, haricots rouges, lentilles noires et rouges, ainsi que nourritures pour nourrissons. Les montants de la subvention varient selon les catégories : Rs 20 par boîte sur les conserves de viande et de poisson ; Rs 10 sur le chicken luncheon meat ; Rs 10 sur les paquets de 500 g de macaroni, lentilles et haricots rouges ; et Rs 15 sur les préparations pour nourrissons.

Par ailleurs, ce dispositif s'accompagne d'un encadrement administratif strict pour les opérateurs économiques. En effet, importateurs, fabricants, grossistes et détaillants doivent déclarer, au plus tard le jeudi 9 juillet, leurs stocks au 1eᣴ juillet avant l'ouverture de leur commerce. Cette déclaration doit inclure quantités, références des produits, factures et informations relatives aux fournisseurs ou importateurs.

Par ailleurs, les opérateurs seront tenus de soumettre, au plus tard le 20 du mois suivant, une déclaration mensuelle des achats et ventes des produits subventionnés. Enfin, les détaillants pourront réclamer la subvention sur leurs stocks déclarés, dans la limite de cinq déclarations mensuelles, ce qui permettra un suivi progressif du mécanisme de remboursement.

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