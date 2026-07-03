Ile Maurice: Adrien Duval, whip de l'opposition, raconte sa cohabitation avec Paul Bérenger

L'ancien Speaker de l'Assemblée nationale et actuel whip de l'opposition, Adrien Duval, se confie sur la nouvelle donne politique née de l'éclatement du MMM et de l'arrivée de Paul Bérenger sur les bancs de l'opposition.

Comment se passent les relations entre le PMSD et les autres partis de l'opposition ? Quel regard porte-t-il sur Joe Lesjongard, leader de l'opposition, et sur Shirin Aumeeruddy-Cziffra, Speaker de l'Assemblée nationale ? Quels sont les principaux défis auxquels l'opposition est confrontée face à un gouvernement fort d'une majorité de 60 députés sur 60 ?

Le chef de plateau, Patrice Lajoie, en compagnie du député du PMSD.

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Quelques instants d'échange entre Aline Groeme, Nad Sivaramen, Adrien Duval et Areff Salauroo dans le studio de La Sentinelle, avant le début de l'émission.