Sénégal: Revue sectorielle du Paquet - Les organisations de la société civile se préparent

En perspective de la revue annuelle du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation (PAQUET-EF), les organisations de la société civile actives en éducation ont organisé, ce jeudi 2 juillet 2026, une pré-revue pour évaluer les recommandations de l'année dernière et inviter les autorités à accélérer les réformes.

La rencontre, consacrée à un travail préparatoire pour une bonne contribution des organisations de la société civile à la revue du PAQUET-EF, a réuni, outre la société civile active en éducation, les représentants des ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et ceux de la Fonction publique. L'activité a consisté d'abord à faire le point sur les recommandations de la société civile formulées l'année dernière, allant dans le sens d'améliorer les enseignements/apprentissages dans un climat social stable.

Sur ce point, les organisations de la société civile ont constaté que des avancées ont été notées, mais qu'il reste à faire. Selon Mamadou Ndiaye, responsable de la recherche et de la documentation à la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep), sur les 11 recommandations formulées l'année dernière, seules 4 ont été mises en oeuvre et les 7 autres sont en cours.

« Des progrès sont enregistrés en matière d'accès, de qualité et de gouvernance. L'élaboration de documents de politique d'éducation inclusive, l'élargissement des cadres de dialogue, entre autres, ont été bien pris en charge par les autorités », souligne Mamadou Ndiaye de la Cosydep. Néanmoins, il rappelle qu'il reste quelques points à adresser et à parfaire pour disposer d'un système éducatif performant.

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Parmi ces points, M. Ndiaye note la résorption des abris provisoires, la réhabilitation de certaines écoles, l'élargissement de la carte scolaire, l'accélération de la refondation du système éducatif, la prise en charge des enfants hors école, ainsi que la question du financement de l'éducation.

Le temps d'une journée, les partenaires sociaux de l'éducation ont passé à la loupe le système éducatif, ses forces et ses faiblesses. Par la même occasion, les organisations de la société civile ont formulé de nouvelles recommandations qui vont alimenter leur contribution à la revue sectorielle du PAQUET-EF.