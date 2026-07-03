Sénégal: 2 centrales solaires inaugurées à Mékhé et à Keur Momar Sarr

La Sen'Eau franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la mise en service de deux centrales solaires, renforçant ainsi le mix énergétique national. En réduisant de 30 % sa dépendance aux sources conventionnelles d'énergie, l'entreprise diminue significativement son empreinte carbone tout en contribuant à une production d'eau potable plus durable et plus compétitive.

La Sen'Eau a mis en service deux centrales solaires à Mékhé et à Keur Momar Sarr. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée, hier, jeudi 2 juillet 2026, à Mékhé, dans le département de Tivaouane. Selon le directeur général de la Sen'Eau, Maguette Niang, « ces deux centrales solaires, d'une capacité de 21 Mégawatts, dont 11,4 Mégawatts à Keur Momar Sarr et 9,2 Mégawatts à Mékhé, vont réduire la dépendance énergétique de la société de production d'eau potable au Sénégal de 30 %.

Mieux, elle permettra d'utiliser de l'énergie propre et de diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise. Pour le directeur adjoint Production et expertise en énergie de la Sen'Eau, Socé Fall Touré, « Keur Momar Sarr et Mékhé sont les deux sites de production et de distribution d'eau potable les plus énergivores du système de production et d'alimentation de la société nationale puisqu'ils polarisent les zones de forte concentration de populations, à savoir Dakar, Thiès et Mbour.

Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Baboucar Moundor Ngom, a, pour sa part, magnifié la mise en service de ces centrales. « En utilisant de l'énergie solaire, la Sen'Eau vient de poser un jalon dans le mix énergétique », s'est-il réjoui. M. Ngom a rappelé que l'électricité produite à travers ces champs solaires permettra d'impacter positivement le coût de la production de l'eau.

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Les populations de la zone ont sollicité plus de branchements sociaux et d'extension, pour un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. La centrale solaire de Mékhé est installée sur 25 hectares et celle de Keur Momar Sarr sur 28 hectares.