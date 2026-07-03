Sénégal: Une structure sanitaire au coeur de l'appui aux personnes handicapées

Le Centre national d'appareillage et d'orthopédie (Cnao) de Dakar, en partenariat avec l'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé (Oms), a célébré, ce jeudi 2 juillet, à Dakar, la Journée internationale de l'Assistance technique.

La Journée internationale de l'Assistance technique a permis aux autorités de réitérer l'importance des aides techniques qui réduisent les inégalités et améliore la qualité de vie pour les personnes handicapées. Le médecin colonel Seydina ousmane Bâ, directeur du Centre national d'appareillage et d'orthopédie (Cnao) de Dakar, a indiqué que la structure qu'il dirige reste un véritable pôle d'innovation et d'expertise centrées sur les besoins des bénéficiaires. « Il travaille dans le sens d'une gouvernance renforcée de la médecine physique et de la réadaptation », a-t-il ajouté.

Selon lui, le Cnao a, dans ce sens, entamé une mise à niveau de ses infrastructures pour assurer une meilleure accessibilité aux nouvelles technologies pour les patients. « Nous avons aménagé de nouveaux espaces cliniques et des ascenseurs pour garantir un meilleur accès aux services de nos patients », a rassuré le colonel Bâ.

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À travers le projet « Bokk na ci » (j'en fais partie), le centre, dit-il, apporte la garantie d'un suivi clinique de proximité. À son avis, ces avancées ne pourraient s'inscrire dans la durée sans l'apport des personnels qui font preuve d'un engagement indéfectible à innover et à s'ériger comme des défenseurs des personnes handicapées. Conseiller spécial du président de la République chargé des questions de handicap, Abdou Lahat Diouf a réaffirmé l'attachement constant des autorités publiques au respect des droits des personnes handicapées pour une société où cette situation ne signifie plus exclusion.

Ce faisant, il a indiqué que les technologies d'assistance sont indispensables et rendent possible ce qui semblait être inaccessible pour les personnes handicapées. « Derrière chaque canne, chaque prothèse, chaque fauteuil, nous voyons un investissement supplémentaire dans le capital humain pour faciliter leur mobilité et leur autonomie conformément à la "Vision Sénégal 2050" », a indiqué M. Diouf. Fallou Niang, directeur des Établissements de santé, a rappelé qu'au Sénégal, depuis l'adoption de la Loi d'orientation sociale et de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le ministère de la Santé accompagne les différents projets d'inclusion sociale.