Cote d'Ivoire: Koumassi - Une caravane de sensibilisation pour promouvoir la culture de l'assurance

À l'approche de la Caravane du Salon africain des assurances (Sada), prévue du 15 au 30 juillet 2026 à la mairie de Koumassi, les préparatifs se poursuivent. Dans ce cadre, la commissaire générale du Sada, Kouamé Valérie, a rencontré le maire de Koumassi, Narcisse Toussaint Balley, afin de faire le point sur l'organisation de cette campagne de sensibilisation.

Cette séance de travail a permis d'examiner les dispositions pratiques en vue du bon déroulement de l'activité, organisée en partenariat avec la municipalité. L'initiative vise à favoriser les échanges entre les acteurs du secteur des assurances et les populations autour des enjeux liés à la protection contre les risques.

Selon les organisateurs, cette caravane intervient dans un contexte où le taux de souscription à une assurance demeure faible en Côte d'Ivoire, limitant la couverture des ménages face aux risques sanitaires, économiques ou sociaux.

Au cours de la campagne, des séances d'information et d'échanges sont prévues avec les habitants de Koumassi, ainsi qu'avec les associations de jeunes et de femmes, les commerçants, les mutuelles, les organisations de la société civile et les élus locaux.

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Les participants seront sensibilisés au rôle de l'assurance dans la prévention et la gestion des risques de la vie courante.

Les organisateurs indiquent que cette initiative entend également contribuer au renforcement de la culture assurantielle, en mettant à la disposition du public des informations sur les mécanismes de couverture existants et leur utilité pour les particuliers comme pour les activités professionnelles.

Pour sa part, le maire de Koumassi, Narcisse Toussaint Balley, a réaffirmé l'intérêt de la commune pour les actions de sensibilisation destinées à améliorer l'information des populations sur les questions de protection sociale et de prévention des risques.

La Caravane du Sada se déroulera dans l'enceinte de la mairie de Koumassi.