Afrique: CADIH 2026 - Le capital humain érigé en priorité pour les organisations africaines

La troisième édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain (CADIH 2026) s'est ouverte, jeudi 2 juillet 2026, au Noom Hôtel d'Abidjan-Plateau, où elle se poursuivra jusqu'au 4 juillet autour du thème : « Bien-être, leadership et performance : bâtir les organisations africaines de demain ».

Cette rencontre panafricaine réunit des décideurs, experts, universitaires et professionnels venus de plusieurs pays africains afin de repenser le développement du capital humain comme un levier essentiel de transformation durable des organisations.

Raphaël Tchomnou plaide pour une alliance entre bien-être et performance

Dans son allocution d'ouverture, le commissaire général de la CADIH et président de la Fondation Focus Groupe, Raphaël Tchomnou, a invité les organisations à abandonner l'idée selon laquelle elles devraient choisir entre performance et bien-être des collaborateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Performance et bien-être ne se choisissent pas, ils se complètent », a-t-il affirmé, soulignant que le développement des entreprises africaines passe par des solutions pensées par les Africains et adaptées aux réalités du continent.

Il a expliqué que cette troisième édition s'articule autour d'un parcours en trois étapes : diagnostiquer les défis actuels, transformer les pratiques managériales, puis favoriser une régénération individuelle et collective, notamment à travers une activité prévue dans la forêt du Banco.

Raphaël Tchomnou a également annoncé une étape majeure de cette édition avec la création du Réseau africain du développement intégral de l'humain (RADIH), une organisation panafricaine qui rassemblera, dès son lancement, des membres issus de douze pays africains.

Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement en faveur du développement humain

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, a salué une initiative en phase avec les défis actuels du monde du travail.

S'appuyant sur une citation de Goethe, il a rappelé que la manière dont une organisation considère ses collaborateurs détermine sa capacité à créer une valeur durable.

Le ministre a insisté sur le fait que le développement humain ne peut plus être apprécié à la seule lumière des performances économiques. Il doit également intégrer le bien-être physique, mental, social et professionnel des travailleurs.

Selon lui, une organisation qui néglige l'épanouissement de son capital humain compromet inévitablement sa propre performance.

Évoquant les défis liés à la digitalisation, aux nouvelles formes d'emploi et à la montée des risques psychosociaux, Me Adama Kamara a présenté les principales priorités du gouvernement ivoirien, à savoir l'extension de la couverture sociale, le renforcement de la formation professionnelle et l'amélioration de la protection des travailleurs.

Le RADIH, une nouvelle plateforme au service du développement humain en Afrique

L'un des temps forts de cette édition sera la signature officielle, le 3 juillet, de l'acte fondateur du Réseau africain du développement intégral de l'humain (RADIH), dont le siège sera établi à Abidjan.

Cette nouvelle institution ambitionne de fédérer les acteurs du développement humain sur le continent et de transformer les engagements en actions concrètes au service d'une gouvernance plus inclusive et plus performante.

À travers la CADIH 2026, les participants entendent faire du bien-être, du leadership responsable et de la performance durable les fondements d'une nouvelle vision des organisations africaines, plaçant résolument l'humain au coeur du développement du continent.