Cote d'Ivoire: Conseil d'État - Lbrahime Coulibaly-Kuibiert officiellement installé à la tête de la haute juridiction administrative

Une nouvelle étape s'ouvre pour le Conseil d'État. Nommé le 7 mai dernier, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a officiellement prêté serment, le jeudi 2 juillet 2026, à la salle des Pas Perdus de la Présidence de la République, au Plateau, marquant ainsi son entrée en fonction à la tête de la plus haute juridiction administrative de Côte d'Ivoire.

La cérémonie solennelle s'est déroulée devant le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, agissant par délégation expresse du Président de la République, conformément aux dispositions de la loi organique de 2020 régissant le Conseil d'État.

L'événement a enregistré la présence du Premier ministre, du vice-Premier ministre chargé de la Défense, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des membres des juridictions suprêmes, des corps constitués ainsi que des proches du nouveau président.

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Au cours de cette cérémonie, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert s'est engagé à « bien et fidèlement remplir » ses fonctions, à les exercer « en toute impartialité, dans le respect de la Constitution », à préserver le secret des délibérations et des votes, et à se comporter « comme un digne et loyal magistrat ».

À l'issue de cette prestation de serment, le Vice-président de la République lui a donné acte de son engagement avant de le renvoyer à l'exercice de ses nouvelles fonctions. Le procès-verbal de la cérémonie a ensuite été lu par la secrétaire générale de la Présidence de la République, Masséré Touré, épouse Koné.

Dans son allocution, Tiémoko Meyliet Koné a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau président du Conseil d'État. Il a salué son riche parcours, son expertise juridique ainsi que son expérience, se disant convaincu que ces atouts contribueront à renforcer l'efficacité de cette haute juridiction chargée de trancher les litiges opposant les citoyens à l'administration publique.

Le Vice-président a également rappelé les valeurs qui doivent guider l'exercice de cette haute responsabilité, notamment l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité et le respect du secret des délibérations. Il a, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, assuré le nouveau président du soutien de l'État dans l'accomplissement de sa mission.

Avec cette prestation de serment, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert prend officiellement les rênes du Conseil d'État. Il succède à Yao Kouakou Patrice, qui a dirigé l'institution d'avril 2019 à mai 2026, avec la responsabilité de poursuivre le renforcement de la justice administrative et de consolider l'État de droit en Côte d'Ivoire.