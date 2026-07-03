Cote d'Ivoire: O' Baré 2026 - Les néo-orphelins et la santé maternelle au coeur des festivités

Initié par la coordinatrice générale, Fidèle Lagnon, le festival O'Baré n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Après deux éditions couronnées de succès, le ton est donné pour la 3e édition, qui se déroulera du 17 juillet au 1er août 2026, dans le Hambol et à Abidjan.

Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 1er juillet 2026, à Adjamé 220 Logements, la promotrice a indiqué que, cette fois, les néo-orphelins (les enfants dont les mères sont décédées en couches) et la santé maternelle seront au coeur de l'événement, d'où le thème : « Des racines d'alliances diverses, un même humanisme ».

Elle a expliqué que les hommes viennent d'origines diverses et nouent des alliances spécifiques, mais partagent un même humanisme. Elle a par ailleurs rappelé qu'en Côte d'Ivoire, des femmes meurent en couches. Selon elle, il s'agit d'un problème de santé publique, car dans la plupart des cas, elles ne se rendent pas régulièrement à l'hôpital. De plus, les néo-orphelins sont stigmatisés et rejetés par leurs familles ; souvent, ils sont même qualifiés d'« enfants du malheur ».

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Au cours d'O'Baré 2026, des actions telles que la sensibilisation aux consultations prénatales, la prévention des grossesses à risque et la levée de fonds pour l'équipement des centres de santé ou la prise en charge de ces orphelins sont au programme. À cet effet, un dîner de gala de charité se tiendra le vendredi 31 juillet 2026, à Abidjan.

En outre, l'événement vise à promouvoir l'excellence, la culture et la cohésion entre les différentes composantes du peuple sénoufo (Tagouana, Dan et Koulango), à travers la valorisation des traditions, de la jeunesse et des talents locaux.

Cette édition prévoit un élargissement des activités à l'ensemble du Poro ainsi que plusieurs distinctions dans les domaines de la musique, de la danse, de l'humour, de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, du leadership des jeunes et des médias sociaux.

Comme lors des éditions précédentes, plusieurs prix sont prévus. Un prix spécial, dénommé « Prix Fidèle Lagnon de l'excellence », récompensera les meilleurs élèves aux examens du Cepe et du Bepc dans le Hambol et le Poro. Le prestigieux prix O'Baré d'or récompensera le meilleur projet ayant un impact positif sur les régions du Hambol et du Poro, ou sur l'une d'entre elles.

Au nom du ministère de la Culture et de la Francophonie, Touré Abdoulkadri, directeur régional de la Culture d'Abidjan, a encouragé le projet et a rassuré quant à l'appui institutionnel de sa structure. Il a toutefois fait savoir que le soutien financier interviendra à partir de la quatrième édition, conformément aux règles du ministère qui encouragent la constance dans les activités.