Cameroun: Nouvelle formation à la sécurité des journalistes à Yaoundé

communiqué de presse

Pendant une journée, les 15 journalistes ont été formé·e·s sur des thèmes essentiels tels que l'évaluation des risques avant un reportage, les bonnes pratiques en situation de crise, la protection des données et des sources, ainsi que la gestion des traumatismes liés à certains reportages.

Pour Yanick Bezang, coordinateur de la FIJ pour le projet Cameroun Média Plus, la sécurité des journalistes est devenue une composante essentielle du métier. " Les journalistes sont appelés à couvrir des conflits, des catastrophes naturelles, des manifestations ou des périodes de tensions politiques. Leur engagement à informer ne doit jamais se faire au prix de leur intégrité physique ou psychologique. Cette formation leur donne des outils concrets pour mieux anticiper les risques et exercer leur profession avec davantage de sérénité », a-t-il déclaré à l'ouverture des travaux."

Cette initiative intervient dans un contexte où les professionnel·le·s des médias sont régulièrement confronté·é·s à des environnements complexes, qu'il s'agisse des conséquences de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des catastrophes naturelles ou encore de la couverture d'événements sensibles.

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Blaise Atabong Amindeh, formateur de la session, a insisté sur l'importance d'intégrer les réflexes de sécurité dans la pratique quotidienne du journalisme. « La meilleure protection d'un journaliste reste d'abord sa préparation. Savoir identifier un danger, analyser un environnement, sécuriser ses déplacements ou ses communications peut faire la différence sur le terrain. La sécurité n'est pas un obstacle au journalisme ; elle en est aujourd'hui une condition », a-t-il expliqué.

Pour Larissa Ndjakomo, participante à la formation, la sécurité répond à un besoin réel. « Nous sommes souvent concentrés sur l'information à produire, sans toujours mesurer les risques auxquels nous nous exposons. Cette journée m'a permis d'acquérir des réflexes que je mettrai en pratique lors de mes prochaines couvertures. Je repars mieux préparée et plus confiante. »

La formation de Yaoundé est la troisième d'une série organisée dans les dix régions du Cameroun dans le cadre du projet Cameroun Média Plus, mis en oeuvre par la Fédération Internationale des Journalistes afin de contribuer au renforcement d'un environnement médiatique plus sûr, plus professionnel et plus résilient.