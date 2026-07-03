Tunisie: Sousse officiellement intégrée au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

Le rayonnement de la perle du Sahel se consolide sur la scène internationale à travers l'intégration de Sousse au sein du prestigieux Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities).

La municipalité célébrera cette distinction le vendredi 10 juillet 2026. Événement qui coïncide avec le 38ème anniversaire du classement de la Médina au patrimoine mondial et qui s'achèvera par un grand concert de l'Orchestre symphonique au Ribat.

C'est dans un communiqué officiel que la municipalité de Sousse a annoncé l'organisation de l'évènement vendredi prochain au siège de l'hôtel de ville. Ce dernier portera sur la proclamation officielle de l'intégration de Sousse au sein du prestigieux Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. A noter que cette distinction internationale consacre les efforts structurels menés par la commune et ses partenaires civils pour généraliser l'accès au savoir, rehausser la qualité de l'enseignement de proximité, stimuler l'innovation urbaine, soutenir l'inclusion sociale et piloter des projets de développement durable à l'échelle locale.

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Ceci dit pour ce qui est du choix de la date, il revêt une charge symbolique majeure pour l'histoire de la région. Cette journée de célébration coïncide en effet avec le 38ème anniversaire de l'inscription de la Médina de Sousse sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, survenue en 1988, ainsi qu'avec l'attribution d'un siège honorifique permanent à l'Université de Sousse au sein de cette même institution onusienne.

La conférence réunira de hauts responsables gouvernementaux, des experts en éducation, des sociologues et des représentants associatifs de la société civile. Les intervenants passeront en revue les projets éducatifs innovants et les alliances académiques transfrontalières qui ont permis à la ville de décrocher ce label international d'excellence.

Le Ribat en fête

Le déploiement logistique et culturel de cette journée d'hommage prévoit plusieurs volets d'animation scientifique et artistique destinés au grand public et aux délégations étrangères. Les organisateurs procéderont à des présentations cartographiques interactives et à la distribution d'un guide méthodologique complet explicitant les enjeux et les opportunités économiques et éducatives découlant de l'adhésion de Sousse à ce protocole mondial de l'UNESCO.

Les festivités institutionnelles se prolongeront au crépuscule pour se clore par une grande soirée-gala organisée au coeur du monument historique du Ribat de Sousse. Les voûtes séculaires de la forteresse médiévale accueilleront une performance magistrale de l'Orchestre symphonique de Sousse, un événement culturel d'envergure qui mettra en scène la symbiose entre la préservation du patrimoine historique de la région et son ouverture résolue vers la modernité et l'économie du savoir partagé.