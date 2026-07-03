Afrique: Tunisie Telecom fait vibrer un quartier de Tunis avec le Hay Hlel Urban Fest

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, Tunisie Telecom, partenaire de Cinematdour, a accompagné, la première édition de Hay Hlel Urban Fest, une manifestation culturelle et citoyenne organisée au coeur de l'un des quartiers populaires de la capitale.

À travers ce partenariat, Tunisie Telecom réaffirme sa volonté de contribuer activement à la promotion de la culture, au renforcement du lien social et à la valorisation des initiatives locales qui favorisent l'épanouissement des citoyens, en particulier des jeunes générations.

Durant toute la durée du festival, les habitants du quartier ; jeunes et adultes ont pu profiter d'un programme riche et varié comprenant des expositions, des animations culturelles, des spectacles et des activités destinées aux familles et aux jeunes. Tunisie Telecom a mis en place un stand proposant une expérience immersive en réalité virtuelle (VR) qui a permis aux participants de vivre une expérience conviviale et enrichissante.

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Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de Tunisie Telecom qui place la proximité, l'inclusion et l'engagement sociétal au coeur de ses actions. En soutenant des événements de proximité tels que le Festival Hay Hlel, l'opérateur national contribue à promouvoir l'egalité des chances et à rendre la culture accessible au plus grand nombre de citoyens pour participer à la dynamisation de la vie sociale et culturelle partout en Tunisie .

Les témoignages recueillis auprès des habitants, des parents et des jeunes participants ont mis en évidence l'impact positif de cet événement sur la communauté locale. Ils ont notamment souligné l'importance de telles initiatives pour offrir des espaces de rencontre, de partage et d'expression, tout en favorisant l'ouverture culturelle et le sentiment d'appartenance à leur quartier.

Fidèle à sa mission d'entreprise citoyenne, Tunisie Telecom continuera à soutenir les initiatives culturelles, éducatives et sociales qui contribuent au développement des territoires et au bien-être des citoyens, consolidant ainsi son rôle d'acteur engagé au service de la société tunisienne.