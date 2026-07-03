Tunisie: Ce pays recrute des ingénieurs tunisiens en télétravail avec des salaires jusqu'à 3 000 dollars

Les opportunités d'expatriation numérique se multiplient pour la diaspora technologique tunisienne. Des entreprises du Sultanat d'Oman recrutent des experts tunisiens en informatique. Le facteur temps étant éliminatoire en cas de forte affluence, les candidats ont jusqu'au 6 juillet 2026 pour postuler en ligne.

En effet, l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) vient de formaliser le lancement du recrutement précité et qui cible les compétences nationales de haut niveau. Ce programme vise des profils spécialisés en ingénierie des technologies de l'information (TIC), en architecture réseau et en intelligence artificielle (IA).

La particularité de cette offre réside dans sa flexibilité contractuelle : les ingénieurs retenus opéreront en télétravail exclusif pour le compte de grandes entreprises basées au Sultanat d'Oman, tout en conservant leur résidence fiscale et physique en Tunisie.

La grille des profils recherchés par les donneurs d'ordre omanais se concentre sur des spécialités de pointe à forte valeur ajoutée. Les offres concernent des postes de développeurs en informatique décisionnelle (BI / SAS Developer), d'architectes seniors en infrastructures d'intelligence artificielle (Sr. AI Infrastructure Architect) et de développeurs spécialisés en intégration de données (ETL).

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La campagne cible également des ingénieurs et administrateurs de plateformes de support aux opérations et entreprises (BSS & ESS), des chefs de projets technologiques (Project Manager) ainsi que des experts seniors en architectures de plateformes cloud (Senior OpenShift Platform Architect).

Une rémunération et une sélection des dossiers

Pour attirer les meilleurs talents du marché, les recruteurs proposent des conditions financières particulièrement attractives.

Le package de rémunération de base est fixé à un salaire mensuel débutant à 3 000 dollars américains (soit l'équivalent d'environ 8 700 dinars tunisiens). Les critères d'éligibilité académiques imposent la possession d'une licence ou du diplôme national d'ingénieur dans la filière informatique correspondante. Les postulants doivent justifier d'une expérience professionnelle solide en adéquation avec les fiches de postes et être âgés de moins de 55 ans.

Les candidats intéressés doivent impérativement valider leur dossier de candidature électronique sur le portail officiel de l'ATCT avant la date butoir du lundi 6 juillet 2026.

L'agence publique a émis une mise en garde technique cruciale concernant le processus de sélection : face à l'affluence traditionnellement élevée sur ce type de profil, si le volume de candidatures reçues dépasse le nombre de postes vacants, le comité de sélection adoptera l'horodatage exact (le jour et l'heure de soumission du formulaire en ligne) comme critère éliminatoire prioritaire lors de la phase de premier tri. Le plus rapide sera alors le premier servi.

Pour visiter l'offre suivez ce lien: https://www.atct.tn/fr/sultanat-doman-recrutement-dingenieurs-et-de-cadres-pour-des-postes-en-teletravail