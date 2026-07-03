Tunisie: Un pays qui vieillit plus vite que prévu...

La sociologue et enseignante à l'Université de Tunis, Rania Ghouil, a appelé à une refonte des politiques publiques relatives aux personnes âgées en Tunisie, dans un contexte de vieillissement démographique accéléré.

Elle a notamment souligné la nécessité de renforcer les structures d'accueil pour les personnes âgées sans soutien familial, tout en privilégiant le maintien des seniors dans leur environnement familial et social lorsque les conditions le permettent. Elle a également insisté sur l'importance de valoriser la place des personnes âgées et de promouvoir une culture du respect à leur égard.

Dans une récente déclaration, la chercheuse a estimé que la vieillesse "ne constitue pas uniquement une étape biologique, mais une transformation sociale globale qui redéfinit la famille et les relations entre générations".

Une transition démographique rapide en Tunisie

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Ces déclarations interviennent alors que les données préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat de 2024 révèlent une hausse significative de la population âgée. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent désormais 16,88 % de la population, soit plus de 2 millions de personnes, contre 11,38 % en 2014.

L'indice de vieillissement est également passé de 49,2 % en 2014 à 73,9 % en 2024, confirmant l'accélération du vieillissement de la population tunisienne.

Les projections démographiques indiquent que cette tendance va se poursuivre, avec une proportion estimée à environ 20 % de personnes âgées en 2030, et près de 32 % à l'horizon 2054.

Défis pour les politiques publiques

Pour Rania Ghouil, cette évolution impose de nouveaux défis en matière de politiques publiques, notamment dans les domaines de la santé, du suivi médical et des services sociaux adaptés aux personnes âgées.

Elle appelle également à lutter contre les stéréotypes liés au vieillissement dans les médias et les productions culturelles, et à renforcer la solidarité intergénérationnelle à travers des campagnes de sensibilisation.

La chercheuse insiste aussi sur la nécessité d'encourager la participation des personnes âgées à la vie familiale et sociale afin de préserver leur sentiment d'utilité et d'appartenance.

Vers de nouveaux modèles de prise en charge

Selon elle, la Tunisie pourrait connaître dans les prochaines années un développement des structures d'accueil pour personnes âgées, notamment dans les régions intérieures, ainsi qu'une évolution des métiers liés à l'accompagnement des seniors.

Elle évoque en outre le développement de la gériatrie et l'émergence de nouveaux profils professionnels dédiés à l'aide quotidienne aux personnes âgées.

Enfin, elle souligne l'importance du recours aux technologies numériques, notamment les applications de suivi médical et de gestion des traitements, afin d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie des seniors.

La sociologue estime aussi que le vieillissement démographique impose une approche globale fondée sur l'inclusion sociale et la lutte contre l'exclusion, en accordant une attention particulière aux personnes âgées en situation de handicap, qui nécessitent une prise en charge renforcée.