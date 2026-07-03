Tunisie: Affaire des prêts bancaires - Six ans de prison pour Taoufik Mekacher

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce jour, l'homme d'affaires Taoufik Mekacher à six ans de prison.

Dans la même affaire, le tribunal a décidé l'arrêt des poursuites à l'encontre d'un cadre bancaire.

L'affaire est liée à l'obtention par l'homme d'affaires de prêts bancaires importants auprès d'une banque publique, sans garanties suffisantes, ce qui aurait causé un préjudice financier à l'établissement concerné.

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