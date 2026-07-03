Tunisie: Khayam Turki condamné à 4 ans de prison pour infractions fiscales

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La chambre correctionnelle de Tunis spécialisée dans la corruption financière a rendu son verdict ce vendredi. L'ancien dirigeant du parti Ettakatol écope de lourdes sanctions pécuniaires.

Le volet judiciaire s'alourdit pour les figures politiques, notamment ceux qui ont été au pouvoir durant ladite décennie noire en Tunisie. La chambre correctionnelle spécialisée dans l'examen des affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict ce vendredi 3 juillet 2026 concernant l'activiste politique Khayam Turki.

La juridiction l'a condamné à une peine de quatre années de prison ferme, une sanction assortie de lourdes amendes financières administratives dont le montant exact n'a pas encore été communiqué.

Selon les premières informations judiciaires dont on dispose, cette condamnation découle directement de poursuites engagées par l'administration fiscale et douanière. Khayam Turki a été reconnu coupable de plusieurs infractions et délits financiers à caractère strictement fiscal, liés à la gestion de plusieurs dossiers et portefeuilles d'affaires qui lui sont légalement imputés.

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Pour rappel, le concerné, issu des rangs du parti Ettakatol, fait déjà l'objet de vagues de poursuites distinctes dans d'autres dossiers complexes de nature politique. Cette nouvelle décision de justice vient sceller de manière indépendante le volet financier et fiscal géré par les brigades de contrôle du ministère des Finances.

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