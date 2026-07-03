Tunisie: L'APIA ouvre les inscriptions au Réseau national des pépinières d'entreprises agricoles

Le gouvernement muscle son dispositif de soutien à l'innovation agricole et à l'auto-entrepreneuriat des jeunes gens diplômés et désireux d'investir dans les filières d'avenir de l'agrobusiness. Ces derniers bénéficient d'un délai jusqu'au 20 juillet 2026 pour postuler afin de s'inscrire dans le programme d'accompagnement technique et par ricochet qui offre un accès direct aux crédits de la BTS.

C'est par le biais d'un avis officiel que l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) a annoncé la nouvelle. Il s'agit du lancement de la campagne de recrutement pour l'intégration de la nouvelle promotion du Réseau national des pépinières d'entreprises agricoles. Ce programme s'adresse exclusivement aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur porteurs de projets innovants et désireux de s'installer à leur compte dans le secteur de l'agrobusiness.

L'objectif de cette structure est d'encadrer les candidats lors de la phase de création, d'accélérer le montage technique de leurs dossiers et de faciliter l'octroi des lignes de crédit nécessaires, notamment via les mécanismes de financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), tout en garantissant l'accès aux primes financières de la loi sur l'investissement.

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Le périmètre sectoriel retenu par l'APIA cible des activités stratégiques à forte valeur ajoutée et axées sur la transformation locale.

A savoir : la filière oléicole d'où les services de mécanisation pour la récolte des olives et unités d'embouteillage et de conditionnement de l'huile d'olive ; la filière phoenicicole à travers des projets de valorisation industrielle et de conditionnement des dattes et de leurs dérivés ; l'apiculture notamment l'élevage d'abeilles et structuration de laboratoires de valorisation des produits de la ruche (miel, gelée royale) ainsi que le secteur des plantes aromatiques via des unités de culture, de distillation et de transformation de plantes médicinales et aromatiques pour les marchés cosmétiques et pharmaceutiques.

Les porteurs de projets répondant aux critères d'éligibilité académiques et techniques doivent se conformer à la date limite pour soumettre les dossiers d'inscription électronique, date fixée pour le lundi 20 juillet 2026.

L'APIA précise par ailleurs, que l'intégralité du processus de candidature s'effectue en ligne, de manière dématérialisée et à travers le portail officiel de l'agence. Les dossiers validés seront ensuite orientés vers les commissions techniques régionales des pépinières d'entreprises pour amorcer l'accompagnement managérial personnalisé.