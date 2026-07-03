Tunisie: FTF - Moez Nasri et Hussein Jenayah s'accrochent à leurs postes

Les informations disponibles indiquent que le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) ne prévoit pas de démission collective, malgré la crise sportive et les critiques suscitées par les récents résultats de l'équipe nationale, notamment lors de la dernière Coupe du monde.

Contrairement aux attentes d'une partie de l'opinion sportive, qui anticipait une démission du bureau fédéral pour assumer les contre-performances, le président de la Fédération, Moez Nasri, et son premier vice-président, Hussein Jenayah, ont choisi de rester en fonction et de poursuivre la gestion de l'instance dirigeante du football tunisien.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une baisse de niveau de l'équipe nationale et plusieurs difficultés organisationnelles ayant affecté les compétitions de la saison écoulée.

Tentatives d'apaisement et spéculations autour du sélectionneur

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Afin de calmer la colère des supporters, des sources proches de la Fédération évoquent des discussions avancées avec l'entraîneur français Hervé Renard, en vue d'un éventuel retour à la tête de l'équipe nationale.

Par ailleurs, des informations non confirmées font état de la possibilité d'une réforme du système des championnats, incluant notamment la suppression du principe de relégation dans les différentes divisions.

Une telle mesure viserait à apaiser les tensions avec les clubs et à réduire la pression exercée sur la Fédération dans un contexte particulièrement sensible.

Notons que la poursuite du mandat du bureau fédéral s'inscrit dans un climat de forte tension. La fin de l'actuelle équipe dirigeante ne pourrait intervenir que par une démission volontaire ou à la suite d'une mobilisation des clubs appelant à la tenue d'une assemblée élective anticipée.