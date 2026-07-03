Tunisie: Service national - La diagonale du fou

Le service national s'offre une cure de jouvence. Entre le couperet de la stricte efficacité militaire et le gouffre de l'abandon pur et simple de notre jeunesse, le ministère de la Défense esquisse une audacieuse manoeuvre. Un pas de côté qui, dans l'échiquier de nos politiques publiques, s'apparente à ce que le génie musical nomme la «diagonale du fou» : une trajectoire oblique, inattendue, un pas feutré mais décisif pour reconquérir des coeurs que l'on croyait à jamais distants.

Pendant trop longtemps, l'appel sous les drapeaux a résonné aux oreilles d'une génération connectée comme une parenthèse de plomb, un coup de frein brutal imposé à des destins en pleine éclosion. Face au désengagement chronique d'une jeunesse qui préférait l'exil ou l'esquive à la caserne, l'État déploie aujourd'hui une opération séduction d'une subtile modernité. Réduire la durée de ce bail citoyen n'est plus une concession administrative ; c'est une main tendue, un pacte de confiance renouvelé entre la patrie et ses enfants.

Pourtant, le véritable coup de maître de cette réforme - son argument massue - réside ailleurs, dans cette promesse sonnante et trébuchante d'un avenir garanti : l'octroi de points de bonification et d'avantages exclusifs lors des concours de la fonction publique. En arrimant le devoir patriotique à l'ascenseur social, le service national ne se présente plus comme un sacrifice, mais comme un tremplin, un sésame majeur pour l'employabilité. Le service national ne doit pas être non plus une formation pour les emplois car nous avons aussi besoin de soldats dans ce monde menacé de toute part.

Reste, cependant, à mener la bataille des esprits. Car pour que cette partition hybride devienne un hymne partagé, l'institution devra investir les parvis où se forge désormais la vérité des ados. Il ne s'agira pas seulement de rassurer les parents, éternels gardiens du foyer, mais d'aller chercher les jeunes là où ils vivent, vibrent et s'informent : sur les réseaux sociaux.

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Ces écrans miroirs, devenus la première et parfois la seule autorité spirituelle d'une génération en quête de sens, doivent être le théâtre d'une communication réinventée. Si l'État sait habiller son offre des codes de son époque, alors cette diagonale audacieuse ne sera pas le chant du cygne d'un vieux système, mais l'aube d'une citoyenneté enfin réconciliée avec son temps.