Tunisie: Haouaria - Un adolescent chute d'un sentier montagneux et tombe en mer

Deux personnes, un adolescent de 17 ans et une fillette de 8 ans, ont perdu la vie dans deux incidents distincts survenus sur les plages de Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, selon des sources sécuritaires.

Ces deux drames, survenus entre mercredi et vendredi, relancent les appels des autorités à la vigilance face aux risques liés à l'état de la mer et aux conditions météorologiques défavorables.

Un adolescent chute d'un sentier montagneux avant de se noyer

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Vendredi matin, un jeune homme originaire de Tunis, âgé de 17 ans, a trouvé la mort après avoir glissé sur un sentier montagneux du mont de Haouaria. Selon une source sécuritaire, la victime a perdu l'équilibre avant de heurter des rochers, puis de chuter en mer.

Le jeune homme se trouvait dans la région avec des amis dans le cadre d'une excursion estivale.

Un second drame s'est produit mercredi sur la plage de Kerkouane, dans la délégation de Haouaria. Une fillette de 8 ans, originaire de Tunis, s'est noyée alors qu'elle se baignait en compagnie de sa mère.

L'enfant portait une bouée de flottaison lorsqu'elle a été emportée vers le large par un courant marin.

Les unités de la Garde maritime sont intervenues rapidement et ont d'abord retrouvé la bouée avant de localiser la fillette lors d'opérations de ratissage à quelques mètres de distance. Malgré les tentatives de secours, elle a été retrouvée sans vie. La fillette était en vacances avec sa mère et sa tante.

Face à ces incidents, les autorités appellent à la vigilance, en particulier lors des périodes de vents forts et de mer agitée. Elles rappellent l'importance de surveiller en permanence les enfants sur les plages et de respecter les consignes de sécurité.

Les services météorologiques avaient déjà mis en garde, depuis plusieurs jours, contre les baignades en mer en raison de conditions défavorables marquées par une forte houle et des courants dangereux.