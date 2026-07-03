Sénégal: Cinquante camions-citernes de l'OFOR pour renforcer l'approvisionnement en eau à Touba pendant le Magal

3 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — L'Office des forages ruraux (OFOR) a remis, vendredi, 50 camions-citernes au Cadre de concertation des acteurs de l'eau de Touba, afin de permettre aux populations de constituer des réserves d'eau en prélude au Grand Magal prévu début août, a constaté l'APS.

"L'État du Sénégal, à travers l'Office des forages ruraux, a décidé de mettre en service 50 camions-citernes d'une capacité de 10 mètres cubes chacun pour permettre aux populations de Touba de constituer des réserves d'eau trois jours avant le Grand Magal", a déclaré Abdou Rahmane Lo, conseiller technique du directeur général de l'OFOR, lors de la cérémonie de remise du matériel.

Les camions sont mis à la disposition du Cadre de concertation des acteurs de l'eau de Touba afin d'assurer une meilleure coordination des opérations d'approvisionnement, selon M. Lo.

Il a invité les populations à commencer dès maintenant à constituer leurs réserves d'eau, sans attendre la veille ou le jour du Magal.

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Outre ces 50 camions-citernes, l'OFOR prévoit de déployer un dispositif complémentaire, notamment des bâches à eau, pour faciliter l'approvisionnement en eau potable de la cité religieuse de Touba durant le Grand Magal.

Il a également annoncé le déploiement d'équipes de plombiers chargées de détecter et de réparer rapidement les éventuelles fuites sur le réseau.

Le conseiller technique du directeur général de l'OFOR a indiqué, en outre, indiqué que quatre nouveaux forages seront mis en service avant le Grand Magal afin de renforcer la capacité de production d'eau.

Il a par ailleurs annoncé que des numéros de téléphone seront mis à la disposition des populations, afin de leur permettre de solliciter le remplissage de leurs bâches à eau dans les meilleurs délais.

Lire l'article original sur APS.

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