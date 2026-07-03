Sénégal: Saint-Louis - Avant-première de la série 'Ñaari junni benn wërsëg' à l'Institut français

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis accueille, ce vendredi soir, l'avant-première de la série sénégalaise "Ñaari junni benn wërsëg" (Dix mille et une chance, en wolof), présentée comme une oeuvre collective inédite.

Fruit de la cohorte cinéma et audiovisuel de CultureLab 2, une initiative de formation dédiée aux jeunes talents émergents du cinéma et de l'audiovisuel, le projet "Ñaari junni benn wërsëg" témoigne du dynamisme et de la créativité d'une nouvelle génération de professionnels, formés de l'écriture à la réalisation, indique une note transmise à l'APS.

À travers cette note conceptuelle, l'Institut français invite le public à venir soutenir et découvrir le résultat de cette belle aventure humaine et artistique.

La projection de cette série inédite dont l'entrée est libre est prévue à partir de 20 heures aux Jardins de l'Institut français de Saint-Louis.