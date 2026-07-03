Sénégal: Saint-Louis - Avant-première de la série 'Ñaari junni benn wërsëg' à l'Institut français

3 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis accueille, ce vendredi soir, l'avant-première de la série sénégalaise "Ñaari junni benn wërsëg" (Dix mille et une chance, en wolof), présentée comme une oeuvre collective inédite.

Fruit de la cohorte cinéma et audiovisuel de CultureLab 2, une initiative de formation dédiée aux jeunes talents émergents du cinéma et de l'audiovisuel, le projet "Ñaari junni benn wërsëg" témoigne du dynamisme et de la créativité d'une nouvelle génération de professionnels, formés de l'écriture à la réalisation, indique une note transmise à l'APS.

À travers cette note conceptuelle, l'Institut français invite le public à venir soutenir et découvrir le résultat de cette belle aventure humaine et artistique.

La projection de cette série inédite dont l'entrée est libre est prévue à partir de 20 heures aux Jardins de l'Institut français de Saint-Louis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.