Afrique: Coopération - L'ambassadrice du Maroc au Congo échange avec la ministre de la Sécurité sociale

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et le Maroc, la ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a échangé, le 2 juillet à Brazzaville, avec l'ambassadrice du Royaume du Maroc au Congo, Najoua El Berrack, sur une feuille de route commune.

L'ambassadrice a souligné lors de la rencontre l'importance de l'apprentissage mutuel. Elle a indiqué que les discussions ont permis de décliner l'accord-cadre marocain sur tous les secteurs relevant du ministère de la Sécurité sociale, afin d'explorer les possibilités de coopération et de co-construction. « On a discuté des possibilités de coopération entre nos deux pays et entre nos deux expériences. C'est dans ce cadre qu'on va faire une feuille de route pour aboutir à un travail de co-construction et d'accélération d'une belle expérience, je dirais congolo-marocaine », a expliqué Najoua El Berrack.

Elle a également évoqué la perspective d'une visite de la ministre au Maroc pour travailler sur ces questions avec son homologue marocain, ainsi qu'avec l'ensemble des institutions oeuvrant dans le domaine de la prévoyance sociale et de la solidarité.

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Cette volonté de renforcer le partenariat dans le domaine social s'inscrit dans la continuité des échanges déjà menés avec d'autres départements ministériels congolais, notamment sur les questions de coopération universitaire et d'action humanitaire.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de coopération engagée entre les deux pays, après l'accréditation récente de la diplomate marocaine. Des échanges ont déjà eu lieu avec plusieurs membres du gouvernement pour identifier les opportunités de partenariat.