Burkina Faso: Le Conseil d'orientation de l'IPN-Farafina à l'écoute du Président du Faso

3 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, le 03 juillet 2026 les membres du Conseil d'orientation de l'Institut des Peuples Noirs-Farafina, conduits par le président, Camarade Claude Aimée TASSEMBEDO.

Les 13 membres du Conseil d'orientation de l'IPN-Farafina et les quatre membres observateurs sont venus recueillir les orientations et les conseils du Président du Faso après leur installation le mardi 30 juin dernier et la tenue de leur première session ordinaire.

« Nous sommes venus pour recevoir les orientations du Chef de l'État, car vous connaissez le positionnement de l'IPN-Farafina dans le contexte national et international d'aujourd'hui. Nous avons la lourde mission de sensibiliser, de construire, et à la fois de contribuer à la renaissance des Peuples Noirs », a indiqué le Président du Conseil d'orientation, Camarade TASSEMBEDO à l'issue de l'audience.

La première session du Conseil d'orientation, tenue du 30 juin au 2 juillet 2026 a permis, selon son président, de « travailler sur les statuts, l'organisation, le règlements intérieur, et également tout ce qu'il faut comme accompagnement pour mettre l'IPN-Farafina en route ».

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