Burkina Faso: Grande Saison du Tourisme Interne - Le Ministre chargé du Tourisme lance la 4e édition ce week-end à Samendeni

3 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO procédera ce samedi 4 juillet 2026 à Samendeni, Région du Guiriko, au lancement officiel de la 4e édition de la Grande Saison du Tourisme Interne (GSTI).

Après Tenkodogo dans la région du Nakambé en 2025, c'est Samendeni (région du Guiriko) qui abrite la 4e édition de la cérémonie de lancement de la GSTI placée sous le thème <>.

Aux côtés du chef du département de la Culture, des ministres membres du Gouvernement, des acteurs du tourisme, des invités de marque composés d'hommes d'affaires du privé, des corps constitués de la région du Guiriko, des artistes, des créateurs de contenus et des populations du Guiriko fortement mobilisées.

Au programme des deux jours de séjour dans le Guiriko, la cérémonie officielle de lancement, des excursions sur des sites emblématiques de la région, un vernissage photos, une course cycliste, ...>>

A l'image des éditions précédentes, le message du Ministre Pingdwendé reste le même. <> à l'occasion de la Grande Saison du Tourisme Interne qui s'étend de la période du 1er juillet au 30 septembre.

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