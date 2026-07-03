Afrique: Coupe du monde FIFA 2026 - Les Léopards tombent, mais l'espoir grandit

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont vu leur belle aventure au Mondial 2026 s'arrêter aux portes des huitièmes de finale après une défaite renversante face à l'Angleterre (2-1). Les poulains de Sébastien Desabre ont été contraints de faire leurs bagages au terme d'une rencontre héroïque, où ils avaient pourtant l'occasion de créer l'exploit.

Maîtres dans tous les compartiments du jeu durant la première période, les Léopards ont évolué sans complexe, bousculant leur adversaire et le poussant au doute. Le but de Cipenga symbolisait à lui seul le courage, la détermination et la fierté de défendre les couleurs de la RDC avec honneur et dignité. Mais hélas, c'était sans compter avec l'expérience des Anglais, emmenés par un Harry Kane des grands jours qui, à deux reprises, a trouvé le chemin des filets de Mpasi en seconde période.

Au-delà de cette défaite concédée dans le dernier quart d'heure, cette campagne de la Coupe du monde 2026 aura révélé un groupe talentueux, combatif et résolument prometteur. Si un sentiment d'inachevé se lisait sur le visage de nombreux Congolais au coup de sifflet final, la majorité retiendra surtout l'honneur et la fierté suscités par le parcours exceptionnel des Léopards, auteurs d'une prestation qui a redonné espoir à tout un peuple.

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La génération Bemba, Mpasi, Wissa, Ntuanzebe, Moutousamy et consorts aura semé les graines de l'espoir pour les futures conquêtes. Talentueuse, solide et ambitieuse, elle a démontré que la RDC possède les ressources pour viser plus haut. À travers cette campagne, elle a gagné le respect du monde et tourné la page des contre-performances de 1974, longtemps restées comme une cicatrice dans la mémoire collective. Le chemin vers la grandeur se forge aussi dans l'épreuve.

C'est le moment de poser les fondements du renouveau du football congolais en misant sur les équipes d'âge. Une défaite ne détruit pas un rêve ; elle le reporte et le rend encore plus grand. Le renforcement de l'ossature de l'équipe, l'émergence de nouveaux talents et la correction des lacunes observées durant cette Coupe du monde constituent désormais les principaux chantiers attendus par l'opinion congolaise.