Afrique de l'Ouest: Ouagadougou accueille la deuxième Session du Conseil des ministres de l'UEMOA sur fond de croissance solide et de réformes stratégiques

La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au titre de l'année 2026 s'est ouverte ce vendredi 3 juillet 2026 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre burkinabè de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. Cette réunion de haut niveau rassemble notamment les ministres des Finances des pays de l'Union, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekué, ainsi que le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop.

Au cours de cette session, les membres du Conseil examineront les performances économiques de l'Union au premier trimestre 2026 et se prononceront sur plusieurs dossiers stratégiques touchant à la gouvernance économique, à l'endettement public, à la protection sociale, au marché financier régional ainsi qu'à la stabilité financière de l'Union.

Une économie régionale qui maintient un rythme de croissance soutenu

Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil des ministres a dressé un état des lieux de la conjoncture économique de l'Union. Il ressort que l'activité économique est restée dynamique malgré un environnement international marqué par de nombreuses incertitudes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) de l'Union a progressé de 6,1 % en glissement annuel, après une croissance de 6,5 % enregistrée au trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2026, la croissance est également attendue à 6,1 %.

Sur le front des prix, l'inflation est demeurée sous contrôle. Le taux d'inflation s'est établi à -0,2 % au premier trimestre 2026 et devrait atteindre 1,6 % sur l'ensemble de l'année, sous l'effet notamment de la hausse attendue des prix de l'énergie et de certains produits alimentaires importés.

Les échanges extérieurs ont également affiché une évolution favorable. Le solde global de la balance des paiements est ressorti excédentaire, soutenu par l'amélioration de la balance des biens et services ainsi que par la progression des entrées nettes de capitaux.

En matière de finances publiques, les efforts d'assainissement budgétaire engagés par les États membres continuent de produire des résultats. Le déficit budgétaire global rapporté au PIB de l'Union devrait ainsi passer de 3,3 % en 2025 à 3,2 % en 2026, avant de se réduire à 2,9 % en 2027, traduisant la poursuite de la consolidation des finances publiques.

Une résilience économique malgré les tensions internationales

Le président du Conseil a souligné que ces performances ont été enregistrées malgré un contexte international particulièrement complexe, marqué par les perturbations persistantes des chaînes mondiales d'approvisionnement, la crise au Moyen-Orient ainsi que les tensions affectant les principales routes du commerce international, notamment le détroit d'Ormuz.

Tout en saluant la résilience de l'Union, il a appelé les États membres à aller plus loin en matière de développement économique.

« Notre ambition ne peut donc être seulement de croître. Elle doit être de transformer. Transformer davantage nos matières premières sur notre sol. Produire davantage de ce que nous consommons. Financer davantage notre développement par nos propres ressources. Développer des chaînes de valeur régionales. Faire de notre marché commun un véritable instrument de puissance économique », a déclaré Aboubakar Nacanabo.

Il a toutefois rappelé que les perspectives restent exposées aux tensions géopolitiques, aux défis sécuritaires et sociopolitiques ainsi qu'aux effets du changement climatique, estimant que « la résilience d'hier ne garantit pas la prospérité de demain ».

Plusieurs dossiers structurants à l'ordre du jour

Au-delà de l'examen de la conjoncture économique, le Conseil des ministres devra se prononcer sur plusieurs dossiers majeurs.

Au titre de la Commission de l'UEMOA, les membres examineront le Rapport sur la surveillance multilatérale de juin 2026 ainsi que les orientations de politique économique des États membres pour 2027. Ils étudieront également le cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique, accompagné d'un projet de création du Réseau des gestionnaires de la dette publique.

Le Conseil analysera en outre les textes relatifs à l'autorisation de mise sur le marché et à la surveillance des médicaments vétérinaires, la création d'un Comité régional du médicament vétérinaire, ainsi que la Stratégie de protection sociale de l'UEMOA.

Au niveau de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA, les travaux porteront sur l'examen du budget de l'exercice 2026 ainsi que sur le renouvellement de mandats et la nomination de membres de son collège.

La BCEAO présentera, pour sa part, les avancées relatives à l'opérationnalisation du Fonds de stabilité financière de l'Union monétaire ouest-africaine, tandis que la BOAD soumettra plusieurs notes concernant ses partenariats avec la Société financière internationale (IFC), PROPARCO et Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Trois nouveaux membres font leur entrée au Conseil

La session a également été marquée par l'accueil de trois nouveaux membres au sein du Conseil des ministres.

Pour le Bénin, Aristide Medenou rejoint le Conseil en qualité de ministre de l'Économie et des Finances chargé de la Coopération, en remplacement de Romuald Wadagni, élu président de la République du Bénin à l'issue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026.

Le Bénin est également représenté par Hugues Oscar Lokosso, ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, qui succède à Olushegun Adjadi Bakari comme second représentant du pays.

Du côté du Sénégal, Allé Nar Diop, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, devient le second représentant sénégalais au sein du Conseil en remplacement d'Abdourahmane Sarr.

À cette occasion, le président du Conseil leur a souhaité la bienvenue, tout en rendant hommage aux membres sortants pour leur contribution aux travaux de l'Union.

Il a adressé des félicitations particulières au nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, saluant la confiance que lui a accordée le peuple béninois et réaffirmant la volonté des États membres de poursuivre ensemble les efforts en faveur d'une intégration régionale plus forte et d'une solidarité accrue au service des près de 150 millions de citoyens de l'Union.