Ethiopie: Des diplomates de plus de 40 pays visitent la ville historique de Lalibela

Addis Ababa — Des ambassadeurs et des diplomates en poste à Addis-Abeba, représentant plus de 40 pays et 10 organisations internationales, se sont rendus dans la ville historique de Lalibela.

Ils ont visité ses églises creusées dans la roche, mondialement connues, qui comptent parmi les sites culturels et religieux les plus célèbres d'Éthiopie.

Cette visite intervient alors que Lalibela ne cesse de gagner en notoriété à l'échelle internationale.

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Selon une enquête internationale rapportée par Euronews, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été classé parmi les cinq meilleures destinations du patrimoine mondial de l'UNESCO par un groupe connu sous le nom de « UN Grandmasters », dont les membres sont reconnus pour avoir visité de nombreux pays et sites patrimoniaux à travers le monde.

Sculptées directement dans la roche il y a plus de 800 ans, les églises de Lalibela sont largement considérées comme des chefs-d'oeuvre exceptionnels d'architecture et d'ingénierie.

Ils restent également des lieux de culte vivants, préservant des traditions spirituelles, historiques et culturelles vieilles de plusieurs siècles.

Le ministère du Tourisme a déclaré que cette reconnaissance internationale renforce encore davantage la position de l'Éthiopie comme l'une des principales destinations mondiales du tourisme culturel, reflétant la riche civilisation et le patrimoine historique unique du pays.

Le Premier ministre Abiy Ahmed n'a cessé de souligner que le tourisme ne se résume pas à attirer des visiteurs.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen de mettre en valeur l'identité de l'Éthiopie, de préserver son patrimoine et de créer une prospérité durable en tirant parti des ressources culturelles et naturelles du pays.

L'Éthiopie a accueilli environ 1,4 million de visiteurs internationaux depuis le début de l'année, ce qui témoigne de l'intérêt croissant du monde entier pour le secteur touristique du pays.

Si Lalibela reste l'une des attractions les plus emblématiques du pays, les responsables ont souligné que de nouveaux axes touristiques et de nouvelles destinations sont en cours de développement à travers le pays, élargissant ainsi les opportunités et soutenant la stratégie du gouvernement visant à faire du tourisme un moteur majeur de la croissance économique.

Le ministère du Tourisme a également souligné que les efforts sont intensifiés pour protéger Lalibela contre les menaces d'origine naturelle et humaine.

Des projets de conservation avancent parallèlement à l'amélioration des infrastructures touristiques afin de garantir la préservation de ce site historique pour les générations futures.

Depuis des siècles, Lalibela incarne un symbole puissant de foi, de résilience et de génie architectural, et sa reconnaissance internationale croissante reflète l'intérêt renouvelé du monde entier pour le remarquable patrimoine culturel de l'Éthiopie.