Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inspecte le chantier de la route Chano-Chencha

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inspecté aujourd'hui le chantier en cours de la route Chano-Chencha, soulignant que les infrastructures et le tourisme sont des moteurs de la croissance.

Ce projet de 29 kilomètres comprend la route Chano-Chencha, longue de 22 kilomètres, et la bretelle Ezo-Gircha, longue de 7 kilomètres.

Les travaux avancent à un rythme soutenu, 13,3 kilomètres étant déjà achevés.

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Dans un message publié sur les réseaux sociaux à la suite de sa visite, le Premier ministre s'est déclaré satisfait de l'avancement du projet.

« Je suis ravi de constater les progrès constants du projet routier Chano-Chencha. Ce projet de 29 kilomètres, comprenant la route Chano-Chencha de 22 kilomètres et la bretelle Ezo-Gircha de 7 kilomètres, avance bien, avec 13,3 kilomètres déjà achevés. Une fois terminé, il améliorera la connectivité, facilitera les déplacements et soutiendra le développement économique local. J'attends avec impatience son achèvement », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également visité le Dorze Lodge, récemment rénové, une destination touristique gérée par la communauté qui accueille des visiteurs depuis 2005.

Situé sur une crête montagneuse fraîche s'étendant sur 40 000 mètres carrés, le lodge offre une vue panoramique imprenable sur les lacs Abaya et Chamo, ainsi que sur le site naturel spectaculaire connu sous le nom de « Pont de Dieu ».

Soulignant l'attrait unique du site, le Premier ministre Abiy a noté que la combinaison d'infrastructures de transport modernisées et d'équipements touristiques améliorés permettra de libérer le vaste potentiel économique, environnemental et culturel de la région.

Il a souligné que l'amélioration de l'accès routier facilitera non seulement les déplacements des habitants et des visiteurs, mais créera également de nouvelles opportunités pour les entreprises locales, favorisera le tourisme et renforcera les moyens de subsistance dans toute la région.

Invitant les visiteurs nationaux et internationaux à découvrir la région, le Premier ministre a déclaré : « J'invite nos citoyens, les Éthiopiens de la diaspora et les voyageurs du monde entier à venir découvrir cette beauté naturelle extraordinaire et ce riche patrimoine culturel. »