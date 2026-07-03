Ethiopie: Arba Minch continue de prospérer en tant que pôle de développement, déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'Arba Minch continuait de prospérer en tant que pôle de développement, soulignant la transformation en cours de la ville grâce à d'importants projets d'investissement et au développement des infrastructures.

Dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué s'être rendu au Kuriftu Resort and Spa à Arba Minch, un complexe en cours de construction sur un site de 52 000 mètres carrés.

Le Premier ministre Abiy a souligné que le projet comprend 53 villas de luxe et devrait créer des emplois permanents pour plus de 300 personnes.

Il a en outre fait remarquer que des projets tels que le Kuriftu Resort illustrent comment l'investissement privé peut tirer parti des infrastructures favorables mises en place grâce aux initiatives de développement du gouvernement dans le cadre de la philosophie Medemer.

Le Premier ministre a également appelé les investisseurs locaux et internationaux à saisir les opportunités qui s'offrent à eux en Éthiopie et à investir dans des projets porteurs de changement qui renforceront encore davantage le secteur touristique du pays et permettront de libérer son immense potentiel.