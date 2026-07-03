Soudan: Communiqué du Cabinet concernant les événements dans la région de Kauda

Le Secrétariat Général du Conseil des Ministres a publié un communiqué sur les événements sanglants qui ont eu lieu dans la région de Kauda, État du Sud Kordofan, dans lesquelles plusieurs civils innocents ont trouvé la mort, dans lequel le gouvernement a annoncé sa pleine solidarité avec les citoyens sans défense, la pleine solidarité avec les civils non armés.

Le communiqué a dit : « Le gouvernement du Soudan a suivi avec un profond regret les événements violents et les graves violations qui ont récemment eu lieu dans la région de Kauda, État du Sud-Kordofan, qui ont entraîné la mort d'un certain nombre de civils innocents. »

Il ajoute : « Le gouvernement soudanais tient le mouvement rebelle Abdulaziz Adam Al-Hilu pour entièrement responsable de ces massacres et des violations qui ont visé les composantes Atoro, considérant ces crimes et atrocités comme une violation flagrante de l'ensemble des lois et normes internationales et humanitaires. »

Le gouvernement a annoncé sa pleine solidarité avec les civils innocents qui ont été soumis à cette agression brutale, soulignant que la justice atteint ceux qui ont commis ces atrocités et tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple soudanais.

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Le gouvernement du Soudan affirme que la stabilité et la sécurité de ses citoyens dans l'État du Sud-Kordofan et dans tous les États du Soudan sont un devoir sacré, et que ces crimes et atrocités commis ne feront que renforcer la détermination de l'État pour garantir la sécurité et la stabilité et à imposer la suprématie de l'Etat dans l'ensemble du pays.

Par ailleurs, le gouvernement soudanais appelle la communauté internationale ainsi que les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme à assumer leurs responsabilités en condamnant ces crimes et en documentant les violations commises par le mouvement rebelle d'Abdelaziz al-Hilu, qui prend pour cible des citoyens innocents, afin de garantir que les auteurs soient traduits devant la justice.