Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou - Un séminaire pour harmoniser les maquettes pédagogiques et moderniser les formations

L'Université de Bondoukou engage une réforme de son offre de formation depuis le 29 juin, et ce jusqu'au 4 juillet 2026.

L'Université de Bondoukou a lancé, le 29 juin 2026, un séminaire consacré à la révision des maquettes pédagogiques et à l'élaboration des syllabi de ses différentes filières de formation.

Prévu jusqu'au 4 juillet, cet atelier de travail vise à renforcer la qualité des enseignements, à harmoniser les programmes de formation et à les adapter davantage aux exigences du système Licence-Master-Doctorat (LMD) ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.

À travers cette initiative, l'institution universitaire entend consolider sa politique d'assurance qualité et poursuivre les réformes engagées depuis son ouverture, en octobre 2021, afin de former des ressources humaines qualifiées, compétentes et capables de répondre aux défis du développement national et international.

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Des programmes adaptés aux exigences du monde professionnel

Selon les termes de référence du séminaire, la révision des maquettes pédagogiques répond à la nécessité de prendre en compte les profondes mutations du marché de l'emploi, les exigences de professionnalisation des formations et les évolutions socio-économiques.

Les travaux portent notamment sur l'évaluation critique des maquettes existantes, l'analyse de la pertinence des unités d'enseignement et des contenus pédagogiques, ainsi que leur mise en cohérence avec les compétences attendues chez les diplômés.

Les participants devront également examiner les volumes horaires, les crédits, les modalités d'évaluation, les profils de sortie et les débouchés professionnels afin de proposer des programmes harmonisés répondant aux standards nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur.

L'objectif est aussi d'élaborer des syllabi normalisés pour l'ensemble des unités d'enseignement et d'adopter un modèle institutionnel commun à toutes les structures de formation de l'université.

Renforcer la cohérence des formations

Au-delà de la simple actualisation des contenus, ce séminaire ambitionne de renforcer la cohérence entre les enseignements dispensés, les compétences visées et les besoins réels des secteurs socio-professionnels.

Les responsables pédagogiques souhaitent ainsi disposer d'un référentiel harmonisé permettant d'améliorer la lisibilité des formations et de faciliter leur évaluation dans le cadre du système LMD.

Les résultats attendus concernent notamment la validation de nouvelles maquettes pédagogiques, l'ajustement des contenus d'enseignement, la clarification des volumes horaires, des crédits, des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs d'unités d'enseignement (ECUE), ainsi que la production d'un document de référence regroupant l'ensemble des maquettes et des syllabi validés.

L'université envisage également de mettre en place des cellules de veille pédagogique chargées d'assurer un suivi permanent de l'évolution des formations.

Une démarche collaborative impliquant l'ensemble des acteurs

Le séminaire adopte une approche participative fondée sur des travaux en commissions. Les groupes de travail sont constitués par Unité de formation et de recherche (UFR), École ou parcours de formation.

Les participants analysent les profils d'entrée et de sortie, les compétences attendues, les contenus des enseignements, les modalités d'évaluation ainsi que les perspectives d'insertion professionnelle des diplômés.

Les conclusions des différentes commissions feront l'objet de restitutions en séance plénière avant leur validation collective, dans le but d'assurer une harmonisation globale des offres de formation.

Parallèlement à la révision des maquettes pédagogiques, des sessions de renforcement des capacités sont consacrées à la rédaction des syllabi. Animées par un ingénieur pédagogique, elles permettront aux enseignants de s'approprier les bonnes pratiques en matière de conception des plans de cours.

Les échanges porteront également sur les difficultés rencontrées dans l'élaboration des syllabi afin de favoriser leur standardisation à l'échelle de l'université.

Vers une offre de formation plus performante

Le séminaire réunira les responsables des UFR et de l'École, les directeurs de parcours, les enseignants-chercheurs, les responsables pédagogiques et administratifs, des experts extérieurs, des représentants des ordres professionnels, des ministères partenaires, du monde socio-professionnel ainsi que les membres de la gouvernance universitaire.

À travers cette démarche, l'Université de Bondoukou entend renforcer la qualité de son offre de formation, améliorer l'employabilité de ses diplômés et consolider son positionnement parmi les établissements d'enseignement supérieur engagés dans une dynamique d'excellence académique.

En harmonisant ses programmes et en les adaptant aux réalités du marché du travail, l'institution affirme sa volonté de faire de la qualité pédagogique et de l'innovation des leviers essentiels de son développement et de son rayonnement.