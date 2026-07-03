Cote d'Ivoire: Accès à l'information publique - La Caidp lance le Réseau national des responsables de l'information

La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp) a officiellement lancé, le jeudi 2 juillet 2026, le Réseau national des responsables de l'information (Rri). Cette initiative, selon une publication du ministère de la Culture et de la Francophonie, vise à renforcer l'effectivité du droit d'accès à l'information publique en Côte d'Ivoire.

La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'Auditorium de la Primature, sous la présidence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, représenté par l'inspecteur général Anoma Kanié.

Organisée autour du thème « Mettre en oeuvre le droit d'accès à l'information publique : le rôle stratégique des Responsables de l'Information », cette cérémonie a rassemblé des représentants de plusieurs administrations publiques et institutions nationales.

Parmi les participants figurait le ministère de la Culture et de la Francophonie, représenté par Éliane Hervo-Akendengué, conseillère technique. Celle-ci intègre désormais le Réseau national des responsables de l'information, aux côtés de juristes, de communicants, de chefs de cabinet et d'autres acteurs impliqués dans la gestion de l'information publique.

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La création du Rri, à en croire la publication, s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Cette législation prévoit notamment, en son article 10, la désignation, au sein de chaque organisme public, d'un Responsable de l'information chargé de recevoir, de traiter et d'assurer le suivi des demandes d'accès à l'information.

Treize ans après l'adoption de cette loi, la mise en place de ce réseau constitue une étape importante dans le renforcement de la transparence administrative. Le Rri entend offrir un cadre permanent d'échanges, de coordination et de partage d'expériences entre les différents Responsables de l'information du pays.

Selon la Caidp, cette plateforme contribuera à la professionnalisation de ces acteurs, au renforcement de leurs capacités et à l'harmonisation des pratiques administratives. Elle doit également favoriser une meilleure mise en oeuvre du droit d'accès à l'information publique et participer à l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens.

À l'occasion de ce lancement, plusieurs outils destinés à soutenir le fonctionnement du réseau ont été présentés. Il s'agit notamment du Répertoire national des Responsables de l'information, de la Plateforme collaborative des responsables de l'information ainsi que de la trajectoire stratégique 2026-2030, axée sur la structuration et la professionnalisation du dispositif national de gouvernance de l'information publique.

À travers cette initiative, la Caidp réaffirme son engagement en faveur d'une administration plus ouverte et plus performante, fondée sur les principes de transparence, de gouvernance et de redevabilité.