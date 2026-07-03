Cote d'Ivoire: Fluidité du transport à Adjamé - Le député-maire Farikou Soumahoro en visite au siège de la Coordination nationale des gares routières

3 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le député-maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumahoro, s'est rendu, le mercredi 1er juillet 2026, à la gare Ladji Abdoulaye Cissé (ex-gare routière Gbéba), siège de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), dirigée par Touré Adama.

Cette visite de terrain, effectuée dans une ambiance conviviale, visait à s'enquérir de l'état de cette infrastructure stratégique servant de gare internationale et accueillant de nombreuses compagnies de transport ainsi que des camions assurant l'approvisionnement en vivres en provenance des pays de l'hinterland.

Accompagné de son conseiller technique, Ouattara Bazil, le premier magistrat de la commune a effectué une inspection des lieux. Il a constaté avec regret la dégradation des voies de circulation, largement obstruées par des occupations anarchiques transformant les emprises en gares improvisées et en espaces commerciaux.

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« Ce que nous constatons est déplorable. Les voies sont occupées et transformées en gares et en points de vente. Nous allons dépêcher une équipe avec des instructions fermes afin de libérer ces espaces. L'objectif est de rétablir la fluidité de la circulation et d'améliorer les conditions d'exploitation de cette gare », a déclaré Farikou Soumahoro.

Pour sa part, le président de la Cngr-CI, Touré Adama, a salué cette visite qu'il considère comme un signal fort en faveur de l'amélioration de la mobilité urbaine. Réaffirmant que la fluidité du transport constitue son principal combat, il s'est engagé à accompagner les actions qui seront entreprises par la municipalité.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités communales afin que les mesures annoncées soient mises en oeuvre dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des transporteurs, des commerçants et des usagers », a-t-il assuré.

Cette initiative traduit la volonté commune de la mairie d'Adjamé et de la Cngr-CI de restaurer l'ordre au sein de cette gare stratégique et d'offrir un cadre plus fonctionnel aux acteurs du transport routier.

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